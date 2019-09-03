В Балтийском море начались учения НАТО

В учениях НАТО Northern Coasts в Балтийском море принимают участие около 3 тыс. военнослужащих и более 40 военных судов.

«Около 3 тыс. человек и более 40 кораблей из 18 стран принимают участие в ежегодных учениях «Северные берега» (Northern Coasts. — RT)... Они будут проходить в районе Датских проливов, которые соединяют Балтийское море и Северное море», — говорится в сообщении на сайте альянса.

Отмечается, что данные учения проходят уже в 13-й раз. В НАТО подчеркнули ключевую важность Балтийского моря, которое омывает берега шести стран Североатлантического альянса.

Ранее НАТО провело совместные с Грузией международные учения Agile Spirit 2019, в которых приняли участие более 3 тыс. военных из 14 стран.