В Балтийском море начались учения НАТО

Короткая ссылка
В учениях НАТО Northern Coasts в Балтийском море принимают участие около 3 тыс. военнослужащих и более 40 военных судов.
В Балтийском море начались учения НАТО
  • @Merivoimat - Finska Marinen - The Finnish Navy
  • Facebook

«Около 3 тыс. человек и более 40 кораблей из 18 стран принимают участие в ежегодных учениях «Северные берега» (Northern Coasts. — RT)... Они будут проходить в районе Датских проливов, которые соединяют Балтийское море и Северное море», — говорится в сообщении на сайте альянса.

Отмечается, что данные учения проходят уже в 13-й раз. В НАТО подчеркнули ключевую важность Балтийского моря, которое омывает берега шести стран Североатлантического альянса. 

Ранее НАТО провело совместные с Грузией международные учения Agile Spirit 2019, в которых приняли участие более 3 тыс. военных из 14 стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить