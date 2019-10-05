«Латвийская власть игнорирует рекомендации ООН»: в Риге прошёл митинг в защиту образования на русском языке

В Риге состоялся митинг в защиту образования на русском языке. На мероприятие, организатором которого стал Русский союз Латвии, пришли несколько тысяч человек. Протестующие заявили, что требуют сохранить русский в качестве языка обучения. Ранее власти Латвии поддержали перевод среднего образования на латышский язык. Согласно одной из последних инициатив, такая мера также может коснуться всех муниципальных дошкольных учреждений. В МИД России назвали подобные меры дискриминационными.

В Риге состоялся митинг в защиту образования на русском языке. На шествие, организованное Русским союзом Латвии (РСЛ), вышли несколько тысяч человек.

Участники мероприятия собрались у здания Рижской думы и прошли через Старый город до здания правительства Латвии, сообщает ТАСС. У митингующих в руках были плакаты с лозунгами «Детей не сдадим», «Мы не согласны», «Правда за нами», «Нашим детям — наши школы» и другими призывами.

Глава РСЛ Татьяна Жданок в начале митинга заявила, что собравшиеся выступают за сохранение русского языка в Латвии в качестве образовательного.

«Мы хотим, чтобы здесь, в Латвии, русский язык продолжался, чтобы он был языком образования. Мы имеем на это право. Или если есть другой выход, то это только выход Латвии из всех международных организаций, где она обязалась соблюдать права нацменьшинств», — приводит её слова Sputnik Латвия.

Как рассказал в беседе с RT один из организаторов митинга, сопредседатель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов, в течение последних 30 лет власти Латвии предпринимали настойчивые и последовательные попытки полностью «выдавить» русский язык из разных сфер жизни Латвийской Республики.

«Сначала это была ликвидация русских потоков в университетах, потом был частичный переход на образование на латышском в русских школах. Благодаря нашим протестам 15—17 лет назад удалось добиться некоторых компромиссов», — сказал собеседник RT.

Затем, по словам Митрофанова, наступило некоторое «затишье» и было предпринято несколько успешных попыток обратить тенденцию вспять. В частности, он упомянул либерализацию закона о государственном языке, в рамках которой частную сферу убрали из государственного контроля, рассказал представитель РСЛ.

Однако, по его словам, четыре года назад было принято решение о полном переводе среднего образования на латышский язык и увеличении пропорции использовании государственного языка на уровне основной, начальной школы и детских садов.

Отметим, что 23 сентября партии правящей коалиции Латвии поддержали инициативу обязать все самоуправления страны обеспечить в каждом муниципальном дошкольном учреждении возможность обучаться на латышском языке.

«Партии коалиции поддержали это предложение. Соответствующий план должно разработать Министерство образования и науки», — приводит РИА Новости заявление Райвиса Зелтитса, представителя партии «Всё — Латвии», которая и выступила с соответствующим предложением.

В российском МИД выразили серьёзную озабоченность этими мерами. Об этом 3 октября упомянула в ходе брифинга официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Очевидно, что инициатива носит выраженный дискриминационный характер и конечной её целью является насильственная ассимиляция русскоязычного населения», — сказала она.

Отметим, что в Латвии государственным языком установлен латышский, однако примерно для 40% населения родным является русский. Несмотря на это обстоятельство, русский язык в республике имеет статус иностранного.

Митрофанов заявил, что целью государства является отказ от использования русского языка.

«Основной инструмент — внутриполитический процесс»

Представитель РСЛ утверждает, что, помимо проведения протестных акций, сторонники использования русского языка в Латвии обращаются в международные организации, в частности комитет ООН по предотвращению дискриминации.

«Там отношение достаточно положительное. Документы ООН, рекомендации, которые приходят, очень прогрессивные. Но другой вопрос, что латвийская власть их игнорирует. Мы обращаемся как в суды внутри страны, так и в Европейский суд по правам человека в Страсбурге», — сказал Митрофанов. Также он упомянул, что более 117 депутатов Европарламента ранее подписали общий призыв к властям Латвии сохранить обучение на русском языке.

«Основной инструмент — это внутриполитический процесс, в частности наша протестная деятельность на улицах и деятельность во всех органах власти», — заключил он.

Комментируя ситуацию, в которой оказалось русскоязычное население Латвии, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников подчеркнул, что проблема русскоязычных школ в Прибалтике в целом и Латвии в частности существует давно.

«Прибалтика в целом ведёт политику ликвидации русского языка как языка, используемого в бытовом общении, делопроизводстве… Делается это и на законодательном, и на бытовом уровне. Политика продолжается достаточно давно. Да, иногда чаша терпения переполняется и люди выходят на публичные акции», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Однако, по его словам, для управляющих делами политиков протесты русских могут ничего не значить.

«Русскоязычное население лишены права голоса. Эта акция важна для сплочения русских общин, для демонстрации их консолидированного мнения», — подытожил эксперт.