МИД России прокомментировал блокировку Baltnews.lv в Латвии

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Министерство иностранных дел России прокомментировало блокировку принадлежащего МИА «Россия сегодня» сайта Baltnews.lv в Латвии.
МИД России прокомментировал блокировку Baltnews.lv в Латвии
  • РИА Новости

«Усматриваем в этом шаге очевидное стремление официальной Риги зачистить своё информационное пространство от независимых и неподконтрольных государству СМИ... Ожидаем соответствующей осуждающей реакции на это решение официальной Риги со стороны профильных международных структур и НПО, прежде всего — представителя ОБСЕ по свободе СМИ А. Дезира», — говорится в комментарии на сайте российского МИД.

Ранее власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА «Россия сегодня» сайт Baltnews.lv, заявив, что он угрожает суверенитету Украины.

Постоянное представительство России при ОБСЕ сообщило, что Москва обеспокоена блокировкой сайта Baltnews.lv в Латвии и считает это примером цензуры свободы слова.

Союз журналистов России отметил, что озадачен блокировкой российского ресурса Baltnews.lv и будет привлекать внимание международных журналистских организаций к этому инциденту.

Экс-руководитель литовской версии сайта Baltnews.lv Анатолий Иванов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал блокировку ресурса в Латвии.

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