Эксперт прокомментировал блокировку сайта Baltnews.lv в Латвии

Экс-руководитель литовской версии сайта Baltnews.lv Анатолий Иванов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал блокировку ресурса в Латвии.

«Я сам был главным редактором литовской ветки и много раз сталкивался с людьми, которые высказывали негативное отношение к публикуемой информации. Здесь речь мы должны вести не о контенте, а о принадлежности источника», — заявил он.

Иванов также рассказал о борьбе с контентом российского производства, в том числе в сфере кино, театра и музыки.

«С литовских афиш уже как пять лет исчез Чайковский. Какое отношение он вообще имеет к пропагандистской деятельности, понять трудно», — отметил он.

МИД Латвии принял решение о блокировке сайта, в связи с тем что Baltnews.lv «нарушает положение ЕС от 17 марта 2014 года о санкциях в связи с угрозой независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины».