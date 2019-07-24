Власти Латвии заблокировали сайт Baltnews.lv

Власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА «Россия сегодня» сайт Baltnews.lv, заявив, что он угрожает суверенитету Украины.

Как сообщает РИА Новости, в настоящий момент сайт недоступен на территории Латвии.

Отмечается, что МИД Латвии принял решение о блокировке сайта, в связи с тем что Baltnews.lv «нарушает положение ЕС от 17 марта 2014 года о санкциях в связи с угрозой независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины».

Ранее первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT сообщения о том, что в статье официального журнала Сил обороны Эстонии Sõdur агентство Sputnik названо «зловещим пропагандистским каналом».