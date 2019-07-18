В Совфеде прокомментировали ситуацию со Sputnik в Эстонии
- Reuters
«Ничего нового в данном высказывании мы не услышали, оно идёт в фарватере других стран... Теперь подключились и эстонцы. Все они говорят об одном и том же — им не нравятся СМИ, которые рассказывают правду об их странах, о том, что они стараются скрыть от граждан», — считает он.
Сенатор также отметил, что именно такие заявления говорят о том, что агентство Sputnik находится на верном пути.
«Раз люди прислушиваются к этим СМИ, значит, они понимают, что получают достоверную информацию. А ту рафинированную правду, которую преподносят другие, они слушать уже устали», — заключил Джабаров.
Ранее Sputnik Эстония писало, что в июльском номере официального журнала эстонских сил обороны Sõdur была опубликована статья сотрудника Главного штаба сил обороны младшего лейтенанта Индрека Халилова.
В ней автор заявляет, что наибольшее внимание Силам обороны Эстонии и находящимся в Эстонии войскам НАТО уделяют Sputnik, Baltnews и Rubaltic.
При этом он назвал Sputnik самым активным и «зловещим пропагандистским каналом».