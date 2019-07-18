В Совфеде прокомментировали ситуацию со Sputnik в Эстонии

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT сообщения о том, что в статье официального журнала Сил обороны Эстонии Sõdur агентство Sputnik названо «зловещим пропагандистским каналом».

«Ничего нового в данном высказывании мы не услышали, оно идёт в фарватере других стран... Теперь подключились и эстонцы. Все они говорят об одном и том же — им не нравятся СМИ, которые рассказывают правду об их странах, о том, что они стараются скрыть от граждан», — считает он.

Сенатор также отметил, что именно такие заявления говорят о том, что агентство Sputnik находится на верном пути.

«Раз люди прислушиваются к этим СМИ, значит, они понимают, что получают достоверную информацию. А ту рафинированную правду, которую преподносят другие, они слушать уже устали», — заключил Джабаров.

Ранее Sputnik Эстония писало, что в июльском номере официального журнала эстонских сил обороны Sõdur была опубликована статья сотрудника Главного штаба сил обороны младшего лейтенанта Индрека Халилова.

В ней автор заявляет, что наибольшее внимание Силам обороны Эстонии и находящимся в Эстонии войскам НАТО уделяют Sputnik, Baltnews и Rubaltic.

При этом он назвал Sputnik самым активным и «зловещим пропагандистским каналом».