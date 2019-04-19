Эксперт прокомментировал решение Франции отправить военных в Эстонию

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Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин в беседе с радио Sputnik прокомментировал решение Франции отправить около 300 военных, пять танков и 20 боевых машин пехоты в Эстонию.
Эксперт прокомментировал решение Франции отправить военных в Эстонию
  • Reuters

«Конечно, эти подразделения не меняют стратегического расклада сил. Очевидно, что это делается больше для того, чтобы поднять единство, усилить солидарность восточных стран НАТО», — заявил он.

Вместе с тем, подчеркнул Топорнин, визит президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву является хорошим знаком.

Как отметил эксперт, после встречи с российским лидером Владимиром Путиным эстонский президент заявила, что у Москвы и Таллина есть потенциал для улучшения отношений.

«С этим она возвращается в Таллин, очевидно, это будет толчком для переосмысления отношений с Россией», — заключил Топорнин.

Ранее сообщалось, что военные и техника будут дислоцироваться в городе Тапа в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия альянса в странах Балтии и Польше.

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