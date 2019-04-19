Эксперт прокомментировал решение Франции отправить военных в Эстонию
- Reuters
«Конечно, эти подразделения не меняют стратегического расклада сил. Очевидно, что это делается больше для того, чтобы поднять единство, усилить солидарность восточных стран НАТО», — заявил он.
Вместе с тем, подчеркнул Топорнин, визит президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву является хорошим знаком.
Как отметил эксперт, после встречи с российским лидером Владимиром Путиным эстонский президент заявила, что у Москвы и Таллина есть потенциал для улучшения отношений.
«С этим она возвращается в Таллин, очевидно, это будет толчком для переосмысления отношений с Россией», — заключил Топорнин.
Ранее сообщалось, что военные и техника будут дислоцироваться в городе Тапа в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия альянса в странах Балтии и Польше.