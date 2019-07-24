В СЖР прокомментировали блокировку Baltnews.lv в Латвии

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Союз журналистов России озадачен блокировкой российского ресурса Baltnews.lv и будет привлекать внимание международных журналистских организаций к этому инциденту.
В СЖР прокомментировали блокировку Baltnews.lv в Латвии
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости сообщил глава СЖР Владимир Соловьёв.

«Мы выражаем глубокую озабоченность в связи с блокировкой Baltnews и, конечно, обратим внимание международных журналистских организаций на этот вопрос», — сказал он.

По словам Соловьёва, свобода слова в соседних для России республиках не соблюдается.

Данный инцидент в разговоре с «ПолитЭксперт» прокомментировал экс-руководитель литовской версии сайта Baltnews.lv.

Ранее власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА «Россия сегодня» сайт Baltnews.lv, заявив, что он угрожает суверенитету Украины.

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