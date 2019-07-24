Миссия при ОБСЕ: Россия обеспокоена блокировкой Baltnews.lv в Латвии

Постоянное представительство России при ОБСЕ сообщило, что Москва обеспокоена блокировкой сайта Baltnews.lv в Латвии и считает это примером цензуры свободы слова.

«Обеспокоены блокировкой в Латвии сайта Baltnews.lv по политическим мотивам. Это очередной пример жесткой цензуры свободы слова и прессы на территории ОБСЕ, который идет вразрез с громко декларируемыми заявлениями Риги о приверженности принципам демократии», — говорится в сообщении российского постпредства в Twitter.

Ранее власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА «Россия сегодня» сайт Baltnews.lv, заявив, что он угрожает суверенитету Украины.

Союз журналистов России сообщил, что озадачен блокировкой российского ресурса Baltnews.lv и будет привлекать внимание международных журналистских организаций к этому инциденту.

Экс-руководитель литовской версии сайта Baltnews.lv Анатолий Иванов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал блокировку ресурса в Латвии.