В России осудили переход системы образования Латвии на латышский язык

Россия осуждает решение властей Латвии перевести систему образования в стране на латышский язык, ущемляющее права национальных меньшинств. Об этом заявили в российском представительстве при ОБСЕ.

«13 августа правительство Латвии приняло закон, по которому многоязычная система образования будет переведена на латышский язык. Политика языкового давления на национальные меньшинства наносит вред их идентичности и противоречит международным обязательствам Риги», — говорится в сообщении постпредства в Twitter.

В середине июня в латвийском городе Лиепая переименовали 2-ю среднюю школу имени Александра Пушкина в школу Лиедага.

В апреле Конституционный суд Латвии признал законным решение о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.