В Латвии переименовали школу имени Пушкина

В латвийском городе Лиепая местная дума проголосовала за переименование 2-й средней школы имени Александра Пушкина в «школу Лиедага».

Об этом сообщает Sputnik Латвия.

Решение о переименовании учебного заведения было принято десятью голосами за и тремя против.

Вместе с этим отмечается, что депутат городской думы Людмила Рязанова рассказала на заседании, что к ней обратились родители учеников, бывшие ученики и учителя с просьбой сохранить название школы.

Рязанова передала своим коллегам письмо противников переименования, которое подписал 121 человек, однако большинство парламентариев проигнорировали этот факт при голосовании.

В апреле Конституционный суд Латвии признал соответствующим Конституции решение о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.