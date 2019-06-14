В Латвии переименовали школу имени Пушкина
- РИА Новости
Об этом сообщает Sputnik Латвия.
Решение о переименовании учебного заведения было принято десятью голосами за и тремя против.
Вместе с этим отмечается, что депутат городской думы Людмила Рязанова рассказала на заседании, что к ней обратились родители учеников, бывшие ученики и учителя с просьбой сохранить название школы.
Рязанова передала своим коллегам письмо противников переименования, которое подписал 121 человек, однако большинство парламентариев проигнорировали этот факт при голосовании.
В апреле Конституционный суд Латвии признал соответствующим Конституции решение о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.