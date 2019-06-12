Комиссия сейма Латвии одобрила запрет на ношение военной формы СССР

Комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам в третьем чтении одобрила поправки в законодательство, запрещающие на общественных мероприятиях носить военную форму СССР и нацистской Германии.

Как пишет DELFI, речь идёт как о форме Красной армии, НКВД и других правоохранительных органов СССР и его бывших республик, так и о форменной одежде аналогичных ведомств нацистской Германии.

Уточняется, что также запрещено использовать изображение красной звезды в сочетании с серпом и молотом.

Ранее в Министерстве иностранных дел России назвали кощунством запрет на ношение формы Вооружённых сил СССР на публичных мероприятиях в Латвии, отметив, что это глумление над памятью советских воинов.