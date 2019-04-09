В МИД России назвали кощунством запрет на военную форму СССР в Латвии

В Министерстве иностранных дел России назвали кощунством запрет на ношение формы Вооружённых сил СССР на публичных мероприятиях в Латвии, отметив, что это глумление над памятью советских воинов.

Как заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, подобной инициативой латвийский сейм фактически приравнял военную форму СССР к «нацистскому обмундированию».

«Особый цинизм ей придаёт то, что указанный законопроект принимается в канун очередной годовщины Победы явно с целью унизить ветеранов Великой Отечественной войны и испортить им праздник», — говорится в её сообщении.

Российская сторона рассчитывает получить принципиальную оценку со стороны партнёров Латвии по Евросоюзу и международных профильных структур, которые «столь щепетильны к вопросам прав человека и историческим темам, главным образом когда дело не касается западных стран», подчеркнула она.

Ранее стало известно, что в Риге неизвестные осквернили мемориал советских воинов.

Также в августе 2018 года стало известно о намерении Эстонии и Латвии добиваться от России возмещения ущерба за «советскую оккупацию».

В Государственной думе прокомментировали НСН данные сообщения.