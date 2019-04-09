В МИД России назвали кощунством запрет на военную форму СССР в Латвии
- РИА Новости
Как заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, подобной инициативой латвийский сейм фактически приравнял военную форму СССР к «нацистскому обмундированию».
«Особый цинизм ей придаёт то, что указанный законопроект принимается в канун очередной годовщины Победы явно с целью унизить ветеранов Великой Отечественной войны и испортить им праздник», — говорится в её сообщении.
Российская сторона рассчитывает получить принципиальную оценку со стороны партнёров Латвии по Евросоюзу и международных профильных структур, которые «столь щепетильны к вопросам прав человека и историческим темам, главным образом когда дело не касается западных стран», подчеркнула она.
Ранее стало известно, что в Риге неизвестные осквернили мемориал советских воинов.
Также в августе 2018 года стало известно о намерении Эстонии и Латвии добиваться от России возмещения ущерба за «советскую оккупацию».
В Государственной думе прокомментировали НСН данные сообщения.