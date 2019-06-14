В Госдуме оценили переименование школы имени Пушкина в Латвии

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Анна Лушникова
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал RT переименование школы имени Пушкина в Латвии.
В Госдуме оценили переименование школы имени Пушкина в Латвии
  • ©duma.gov.ru

«Конечно, это не просто спорно, но и оскорбительно. Когда школе присваивают имя такого русского гения, как Пушкин, радуются не только россияне, но и те люди, которые проживают в Латвии, считают себя русскими и говорят на нашем языке. Смена названия, как специально произошла в канун дня рождения Александра Сергеевича», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что данные вызывающие действия «оскорбляют Россию и русских, проживающих в Латвии».

Ранее Лиепайская дума в Латвии большинством голосов поддержала переименование 2-й средней школы имени Александра Пушкина в «школу Лиедага».

Решение о переименовании школы принято 6 июня 10 голосами за и 3 — против.

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