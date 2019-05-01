Евродепутат оценил ситуацию с русскими школами в Латвии

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Евродепутат, сопредседатель «Русского союза Латвии» Мирослав Митрофанов в ходе беседы с газетой «Известия» заявил, что русский язык фактически выживают из системы среднего образования в стране.

«В школах снижение использования русского языка — с 50% в первом классе до 20% в девятом. И это не последняя реформа. Правительство не скрывает, что в его планах полностью выдавить русский как из государственных, так и из частных школ, через 10–15 лет повторив то, что было сделано в университетах», — указал он.

Митрофанов отметил, что «Русский союз Латвии» призывает к тому, чтобы к русскоговорящему меньшинству применялся человеческий подход и язык оставался средством обучения. 

«Конечно, есть один государственный язык, но вместе с тем существует широкая европейская практика, когда языки нацменьшинств также включены в систему обучения», — подчеркнул он.

Ранее Конституционный суд Латвии признал соответствующим Конституции решение о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в беседе с ФАН решение КС Латвии по ситуации с русскими школами.

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