Евродепутат оценил ситуацию с русскими школами в Латвии
«В школах снижение использования русского языка — с 50% в первом классе до 20% в девятом. И это не последняя реформа. Правительство не скрывает, что в его планах полностью выдавить русский как из государственных, так и из частных школ, через 10–15 лет повторив то, что было сделано в университетах», — указал он.
Митрофанов отметил, что «Русский союз Латвии» призывает к тому, чтобы к русскоговорящему меньшинству применялся человеческий подход и язык оставался средством обучения.
«Конечно, есть один государственный язык, но вместе с тем существует широкая европейская практика, когда языки нацменьшинств также включены в систему обучения», — подчеркнул он.
Ранее Конституционный суд Латвии признал соответствующим Конституции решение о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в беседе с ФАН решение КС Латвии по ситуации с русскими школами.