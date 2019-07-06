«Деградация политической системы»: как кандидат на пост министра культуры Латвии будет бороться с русскоязычной прессой

Латвийский политик Наурис Пунтулис предложил властям обложить повышенным налогом русскоязычную прессу, отказаться от её финансовой поддержки и развивать «современный национализм». Об этом он заявил в интервью латвийским СМИ. Ранее кандидатуру Пунтулиса на пост министра культуры выдвинула крайне правая партия «Национальное объединение», которая входит в правящую коалицию и, как подчёркивают аналитики, оказывает значительное влияние на политику страны. Тем не менее эксперты считают маловероятным то, что инициативы Пунтулиса будут реализованы.

Кандидат на пост министра культуры Латвии Наурис Пунтулис выступил против поддержки государством русского языка, в частности, в сфере СМИ. Об этом он заявил в интервью изданию Neatkarīga Rīta Avīze («Независимая утренняя газета»).

«Я не согласен с идеей о том, что мы должны поддерживать медиапространство на русском языке, опасаясь, что слушатель или зритель будет находиться в иностранном медиапространстве, которое не отвечает интересам нашей страны», — подчеркнул Пунтулис.

Политик отметил, что СМИ и их содержание «в условиях гибридной войны являются важным вопросом госбезопасности». Он поставил перед собой цель сохранять и развивать национальную идентичность в «мире глобализма».

«Это самая прямая задача Министерства культуры. Я хочу развивать современный национализм», — сказал будущий министр, добавив, что его позиция не имеет ничего общего с ксенофобией и нацизмом.

Политик также подчеркнул, что он прорабатывает конкретные меры против русскоязычных СМИ.

«Не думаю, что налогоплательщикам нужно финансировать снабжение окраин Латвии враждебными государству русскоязычными масс-медиа. Эту ситуацию можно регулировать меняющейся ставкой НДС», — сказал Пунтулис.

По его словам, одна ставка будет для прессы, печатающейся на государственном языке, другая — для медиа на языке третьих стран.

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Напомним, что Наурис Пунтулис широко известен в Латвии. В молодости он был рок-музыкантом, а с 1994 года пел в Национальной опере. В начале 2011 году занялся политикой, вступив в крайне правое Национальное объединение «Всё для Латвии!» — «Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии», более известное как партия «Национальное объединение» или «Национальный блок». Пунтулис возглавляет её фракцию в Рижской думе. На этом посту он запомнился публичным осуждением гей-парада в городе и новогодних мероприятий, на которых использовался русский язык, сообщает портал Baltnews.

«Национальный блок» входит в правящую коалицию, сформированную по итогам парламентских выборов 2018 года. У партии — 13 мандатов (сейм Латвии состоит из 100 депутатов). Председатель политобъединения Райвис Дзинтарс заявил журналистам, что члены правящей коалиции поддержали кандидатуру Пунтулиса на пост министра культуры, освободившийся после избрания Даце Мелбарде в Европарламент. Утверждение членов правительства состоится 8 июля на заседании сейма, сообщил Дзинтарс.

Негативная реакция

Инициативы будущего министра вызвали негативную реакцию в русскоязычном журналистском сообществе Латвии. Ряд СМИ растиражировали обращение к Пунтулису, которое разместил в своём Facebook один из самых известных пишущих журналистов страны Андрей Шаврей, никогда не отличавшийся пророссийскими настроениями. Он предупреждает, что реализация инициатив Пунтулиса приведёт к тому, что русскоязычный читатель будет получать информацию из частных СМИ, симпатизирующих России.

Наурис Пунтулис

Facebook

© @NacionalaApvieniba

«Не будет «русскоязычных» порталов и каналов, не пойдет «русскоязычный» на местные порталы на латышском. Поскольку родной язык он и есть родной», — предупредил Шаврей.

Как отмечают эксперты, урезание государственного финансирования серьёзно ударит по русскоязычной прессе, хотя поддержка СМИ со стороны государства в Латвии и так является крайне небольшой.

Так, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук, профессор СПбГУ Николай Межевич рассказал в беседе с RT, что «финансируются какие-то радиопередачи и некоторые телеканалы, несколько провинциальных газет в регионах, где преобладает русскоязычное население. Это значительные деньги для самих СМИ, но небольшие для государства».

«Так что здесь не финансовый вопрос, а большая политика. В условиях распада экономики и деградации политической системы государству нужен объединяющий общество компонент, стержень, которым, видимо, является национализм», — отметил эксперт.

В свою очередь, лидер латвийской общественной организации «Родной язык» Владимир Линдерман в разговоре с RT охарактеризовал положение латвийской русскоязычной прессы как «медленное умирание».

По его словам, Латвия — маленькая страна, поэтому у СМИ немного читателей и зрителей. На таком маленьком пространстве пресса может существовать только за счёт поддержки международных структур. Другой вариант — помощь, в той или иной форме, от муниципалитетов или государственных органов, подчеркнул эксперт.

«Но таким образом сохранить независимость практически невозможно. Поэтому большая часть русских СМИ Латвии лояльна государству и, соответственно, не особенно интересна аудитории. А у независимой прессы мало шансов преуспеть. Ведь есть не прямое, а косвенное давление, через рекламу. Если СМИ занимает резко оппозиционную позицию по отношению к властям, то рекламных доходов оно не дождётся», — отметил Линдерман.

Баланс разрушается

Хотя инициативы Пунтулиса в отношении русскоязычных СМИ выглядят «мертворождёнными», нельзя исключить, что они будут реализованы, считает Линдерман.

Как отмечают эксперты, в латвийском парламенте нет по-настоящему влиятельных сил, выражающих интересы русскоязычного населения. Партия «Согласие», за которую традиционно голосуют русские в Латвии, имеет самую большую фракцию, но не входит в правящую коалицию.

Митинг латышских националистов

Facebook

© @NacionalaApvieniba

Кроме того, «Согласие» сейчас переживает не лучшие времена. Её многолетний лидер Нил Ушаков был снят с поста мэра Риги решением министра по делам регионального развития Юриса Пуце.

При этом отставка Ушакова не привела к завершению его политической карьеры. Он избрался в Европарламент, где будет заниматься бюджетными вопросами. Тем не менее его сторонники потеряли контроль над столицей. После отставки Ушакова Рижская дума избрала на пост мэра его соратника Дайниса Турлайса. Однако в объединяющей сторонников Ушакова правящей коалиции Рижской думы произошёл раскол, и 20 июня Турлайс решением депутатов был снят со своей должности. Пока пост градоначальника остаётся вакантным.

Как считают эксперты, не исключён вариант досрочных выборов в Рижскую думу, на которых сторонники Ушакова могут выступить неудачно. Рейтинг «Согласия» падает. Результаты опроса, проведённого центром иследования общественного мнения SKDS и обнародованного телеканалом LTV, свидетельствуют, что за эту партию проголосовали бы 15,8%, если бы голосование состоялось в июне. Это самый низкий показатель политсилы с 2010 года, отмечают аналитики.

По мнению Николая Межевича, «русскоязычные партии стараниями латышского политического класса разрушены — последним под удар попало «Согласие».