«Цель одна — заткнуть мне рот»: защитник прав русскоязычных в Латвии о своём тюремном заключении

С конца апреля глава движения «Конгресс неграждан» и защитник прав нацменьшинств в Латвии Александр Гапоненко содержится в рижской тюрьме. Латвийские власти обвиняют его в антигосударственной деятельности. Протестуя против незаконного, с его точки зрения, ареста, правозащитник объявлял голодовку, но был вынужден отказаться от неё после резкого ухудшения самочувствия. Находясь в заключении, Гапоненко рассказал RT подробности своего дела.

64-летний Александр Гапоненко был задержан сотрудниками латвийской Полиции безопасности 20 апреля. На следующий день суд постановил арестовать его на два месяца по обвинению в деятельности, угрожающей суверенитету Латвии. В настоящее время он содержится в Рижской центральной тюрьме

Общественному деятелю вменяются две уголовные статьи латвийского законодательства: разжигание межнациональной розни, а также деятельность против независимости страны и её государственного строя. Ему грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

При этом адвокат активиста Имма Янсоне, передавшая вопросы RT своему доверителю, не исключила вероятность предъявления новых обвинений своему подзащитному.

За пару дней до своего задержания Гапоненко опубликовал информацию о возможных беспорядках в Риге в середине мая. По его данным, эти волнения будут инициированы западными спецслужбами под прикрытием учений НАТО. Ответственность при этом будет возложена на общественных деятелей, связанных с Россией, уточняет активист. Латвийские власти, в свою очередь, проведут широкомасштабную репрессивную кампанию в отношении таких активистов, как он, отмечает Гапоненко. Пост вызвал большой резонанс и мог послужить причиной задержания.

— Когда вы начали заниматься общественной деятельностью? Где вы работали на момент ареста?

— Я занимаюсь правозащитной деятельностью на протяжении 12 лет. Защищаю права национальных меньшинств — русских, латгалов и евреев. Также пишу книги, статьи и снимаю документальные фильмы. К 2018 году за моим авторством вышло 12 книг и шесть документальных фильмов. В качестве правозащитника я пять раз выступал на сессиях ОБСЕ в Варшаве и Вене. Также я обращался с письмом генсеку ООН Пан Ги Муну с просьбой решить проблему неграждан Латвии.

По итогам моего обращения ООН принял программу массовой ликвидации безгражданства в мире. Генсек в 2013 в ходе своего визита в Латвию даже попросил президента республики Андриса Берзиньша решить проблему лиц без гражданства.

На момент задержания я работал президентом Института Европейских Исследований. Я доктор экономических наук и почётный профессор Балтийской Международной Академии, а также член Нью-Йоркской академии наук.

— Ранее латвийские власти уже пытались привлечь вас к уголовной ответственности за вашу общественную деятельность?

— В мае 2015 года против меня возбудили уголовное дело по статье «Разжигание национальной и межэтнической розни». Поводом для моего преследования стали семь моих выступлений в российских СМИ.

Александр Гапоненко, фото 2017 года

© Личная страница Александра Гапоненко в Facebook

— Как происходило ваше задержание? Как вели себя сотрудники Полиции безопасности?

— Задержание было очень жёстким и грубым, с неадекватным применением силы. Этому есть свидетели, однако называть их я не буду, так как опасаюсь, что они станут новыми жертвами репрессий. Они все русские.

Сотрудники полиции безопасности 12 часов не кормили меня и содержали в наручниках.

— Оказывалось ли на вас давление со стороны следствия?

— Да, оказывалось.

— С чем вы связываете ваше заключение под стражу? Как следователи объяснили ваше задержание?

— Ареста я не ожидал. Сегодня в Латвии практически установился тоталитарный, этнократический режим, грубо нарушающий конституционные права жителей на свободу мнений и свободу слова. Единственная цель моего заключения под стражей – это закрыть мне рот, так как в цивилизованной дискуссии властям моим аргументам противопоставить нечего. Полиция безопасности никак не объяснила моё задержание.

— Почему вы объявили голодовку?

- После задержания в знак протеста против действий властей я объявил голодовку и держал её на протяжении пяти дней. Я снял её лишь после того, как начал терять сознание. Сегодня я до сих пор чувствую себя не самым лучшим образом. За время заключения я потерял 11 килограмм веса и начались проблемы с сердцем. Сейчас я прохожу лечение под присмотром тюремных врачей.

— Какие у вас условия содержания?

— К администрации тюрьмы у меня нет претензий. За всё это время в отношении меня не было каких-либо противоправных действий.

15 суток я содержался в одиночной камере, сейчас перевели в трёхместную. Мои соседи, равно как и я, подозреваемые в совершении уголовных преступлений.

— Как ваша семья отреагировала на ваш арест?

— Про семью я говорить не буду, так как боюсь за них и не хочу вовлекать их в публичную сферу.

— Какие у вас ожидания от дальнейшего развития вашего дела?

— Я уверен, что заказ на мой арест был получен от американцев. Моё задержание произошло после того, как глава комиссии Сейма по обороне Латвийской республики Айнар Латковскис, а его де факто назначает посольство США, потребовал привлечь меня к ответственности за мою запись в Facebook.

Напомню, тогда я написал, что во время майских учений НАТО в Латвии может быть отработан сценарий задержания русских активистов и отправка их в места концентрации и фильтрации. На мой взгляд, мои опасения оправдались. Это подтверждается начавшимися репрессиями в отношении меня, Владимира Линдермана и других активистов.

Дело Линдермана

После задержания Гапоненко латвийский суд арестовал ещё одного активиста Владимира Линдермана. По словам адвоката Елены Квятковской, преследование её подзащитного связано с публичными высказываниями, в частности, с его выступлением на Вселатвийском родительском собрании.

Незадолго до своего ареста Линдерман, комментируя RT дело Гапоненко, объяснил действия латвийских властей желанием запугать русскоязычное население в прибалтийской республике.

«Шок был вызван тем, что Гапоненко был отправлен под стражу до приговора. Последние лет десять латвийские власти практически не отправляли под арест общественников до приговора, — пояснял Линдерман. — До этого практиковалось обвешивание активистов русского сопротивления кучей дел и ограничениями на выезд, но досудебных арестов не было. Только за время моей деятельности против меня было заведено 11 уголовных дел, из которых дошли до суда только три».