Задержанный в Латвии правозащитник Линдерман заключён под стражу

Суд Видземского предместья Риги принял решение заключить под стражу задержанного полицией безопасности Латвии правозащитника Владимира Линдермана. Об этом сообщила бывший депутат Европарламента, лидер партии «Русский союз Латвии» Татьяна Жданок.

«Только что состоялось заседание суда, где рассматривался вопрос о мере пресечения в отношении Линдермана, которое проходило в закрытом режиме. После заседания к нам вышла адвокат и сказала, что суд принял решение о его содержании под стражей», — цитирует ТАСС Жданок.

По её словам, адвокат намерена обжаловать данное решение.

Экс-депутат Европарламента рассказала, что причиной задержания Линдермана стало организованное партией Вселатвийское родительское собрание, которое состоялось в конце марта в знак протеста против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения.

Отмечается, что Линдерман был задержан во вторник, 8 мая.

В начале апреля президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил постепенный перевод школ национальных меньшинств, в том числе русскоязычных, на обучение на латышском языке.

1 мая в Риге состоялось шествие, участники которого совместили демонстрацию с акцией протеста против перевода школ на латышский язык обучения. В шествии приняли участие несколько тысяч человек.

Позднее латвийская полиция безопасности возбудила уголовное дело в связи с проведением Вселатвийского родительского собрания.