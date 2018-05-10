Задержанный в Латвии правозащитник Линдерман заключён под стражу
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«Только что состоялось заседание суда, где рассматривался вопрос о мере пресечения в отношении Линдермана, которое проходило в закрытом режиме. После заседания к нам вышла адвокат и сказала, что суд принял решение о его содержании под стражей», — цитирует ТАСС Жданок.
По её словам, адвокат намерена обжаловать данное решение.
Экс-депутат Европарламента рассказала, что причиной задержания Линдермана стало организованное партией Вселатвийское родительское собрание, которое состоялось в конце марта в знак протеста против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения.
Отмечается, что Линдерман был задержан во вторник, 8 мая.
В начале апреля президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил постепенный перевод школ национальных меньшинств, в том числе русскоязычных, на обучение на латышском языке.
1 мая в Риге состоялось шествие, участники которого совместили демонстрацию с акцией протеста против перевода школ на латышский язык обучения. В шествии приняли участие несколько тысяч человек.
Позднее латвийская полиция безопасности возбудила уголовное дело в связи с проведением Вселатвийского родительского собрания.