В Латвии возбудили дело из-за протеста против перевода школ на латышский язык обучения

Латвийская полиция безопасности возбудила уголовное дело в связи с проведением Вселатвийского родительского собрания, участники которого выступали против перевода образования в школах на латышский язык. Об этом сообщает Mixnews.

Отмечается, что мероприятие было организовано партией «Русский союз Латвии» 31 марта.

Уголовное дело по статье о «преступлении против государства» было возбуждено 18 апреля.

Портал утверждает, что в рамках расследования полиция также оценит шествие в Риге 1 мая, в организации которого тоже участвовали представители партии.

1 мая в Риге прошло шествие, участники которого совместили демонстрацию с акцией протеста против перевода школ на латышский язык обучения. В шествии приняли участие несколько тысяч человек.