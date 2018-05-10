МИД Латвии вручил ноту послу России в связи с нападением на посольство в Москве

Госсекретарь МИД Латвии Андрей Пилдегович пригласил российского посла в республике Евгения Лукьянова, чтобы выразить осуждение в связи с нападением на посольство Латвии в Москве. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Во время встречи госсекретарь заявил российской стороне о необходимости выполнения обязательств, предусмотренных 22-й статьёй Венской конвенции о дипломатических связях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Пилдегович указал на необходимость предпринять все меры безопасности, чтобы не допустить подобных нападений.

Он также потребовал, чтобы российская сторона устранила повреждения, причинённые зданию посольства во время нападения.

9 мая глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что неизвестные напали на посольство страны в Москве.

Он также анонсировал, что России будет вручена нота.