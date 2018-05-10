МИД Латвии вручил ноту послу России в связи с нападением на посольство в Москве
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«Во время встречи госсекретарь заявил российской стороне о необходимости выполнения обязательств, предусмотренных 22-й статьёй Венской конвенции о дипломатических связях», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Пилдегович указал на необходимость предпринять все меры безопасности, чтобы не допустить подобных нападений.
Он также потребовал, чтобы российская сторона устранила повреждения, причинённые зданию посольства во время нападения.
9 мая глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что неизвестные напали на посольство страны в Москве.
Он также анонсировал, что России будет вручена нота.