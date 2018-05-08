В Юрмале не разрешили провести акцию «Бессмертный полк»
- РИА Новости
«Формальный повод отказа — заявка на проведение акции якобы была подана на один день позже установленных законом сроков. Но как бы я ни считал, заявка была подана вовремя», — сказал он.
По его словам, заявка была подана в думу Юрмалы 21 апреля — «за десять рабочих дней до проведения шествия, как установлено законодательно».
Кузинс заявил, что считает это решение «абсурдным и политическим». Он намерен обжаловать его в суде.
«Это решение я уже сегодня оспорю в Административном суде, который должен в течение трёх дней вынести свой вердикт. Надеюсь, что заседание суда состоится уже завтра и этот отказ будет отменён», — подчеркнул он.
Ранее стало известно, что украинские националисты намерены сорвать акцию «Бессмертный полк» в Киеве.
НСН передавала, что власти Москвы разрешили проведение акции «Бессмертный полк».