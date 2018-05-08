В Юрмале не разрешили провести акцию «Бессмертный полк»

В Латвии Юрмальская дума отказала в проведении в городе акции «Бессмертный полк» по случаю Дня Победы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на организатора мероприятия Яниса Кузинса.

«Формальный повод отказа — заявка на проведение акции якобы была подана на один день позже установленных законом сроков. Но как бы я ни считал, заявка была подана вовремя», — сказал он.

По его словам, заявка была подана в думу Юрмалы 21 апреля — «за десять рабочих дней до проведения шествия, как установлено законодательно».

Кузинс заявил, что считает это решение «абсурдным и политическим». Он намерен обжаловать его в суде.

«Это решение я уже сегодня оспорю в Административном суде, который должен в течение трёх дней вынести свой вердикт. Надеюсь, что заседание суда состоится уже завтра и этот отказ будет отменён», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что украинские националисты намерены сорвать акцию «Бессмертный полк» в Киеве.

НСН передавала, что власти Москвы разрешили проведение акции «Бессмертный полк».