Тест на легитимность: отреагирует ли НАТО на прославление министром обороны Латвии легионеров СС

Латвийская оппозиция и общественные движения ждут от руководства НАТО реакции на недавнее заявление министра обороны страны Артиса Пабрикса, который назвал легионеров СС «героями» и «гордостью» латышского народа. Реакция на подобную риторику должна стать своеобразным тестом на легитимность для военного блока, полагают противники Пабрикса. Однако, по мнению экспертов, в НАТО не станут публично критиковать министра, хотя в закрытом формате ему могут высказать претензии. Интересно, что ещё несколько лет назад Пабрикс гневно обличал неонацистов, говоря о тысячах жертв фашизма, среди которых был и его дед. Но сегодня для многих латвийских политиков на первый план вышла борьба за электорат националистического толка, отмечают аналитики.

Латвийская оппозиция и ряд антинацистских движений ожидают официального ответа со стороны стран НАТО на письмо с призывом оценить слова министра обороны Латвии Артиса Пабрикса о «героях» среди легионеров СС. Авторы обращения отмечают, что министр входит в командование Североатлантического альянса и его поведение бросает тень на весь военный блок. Однако эксперты сомневаются, что руководство НАТО станет публично отчитывать коллегу, поскольку на Западе давно «сквозь пальцы» смотрят на рост неонацистских настроений в Латвии.

Скандальную речь Пабрикс произнёс в конце сентября во время памятных мероприятий, приуроченных к 75-летию кровопролитных боёв у населённого пункта Море. Здесь в 1944 году 19-я дивизия латышского легиона СС сдерживала наступление Красной армии в ходе Рижской операции.

«Наш долг — до глубины чтить этих патриотов Латвии. Будем помнить, что с каждым годом легионеров в наших рядах, к сожалению, остаётся всё меньше. Сейчас в рядах Латвийского общества национальных воинов их только чуть более 30. Будем чтить память павших легионеров, не позволим никому опорочить их память. Латвийские легионеры — гордость латышского народа и государства», — заявил Пабрикс.

Такие слова, произнесённые министром обороны государства НАТО, вызвали бурную реакцию в латвийском обществе. Письмо с жалобой на Пабрикса на имя генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга на днях направила латвийская партия «Согласие». По словам лидера фракции в сейме Яниса Урбановича, реакция НАТО должна стать тестом военного альянса на легитимность.

Артис Пабрикс

© Ints Kalnins/Reuters

В партии надеются на то, что руководство блока не оставит без внимания скандальную выходку министра.

«Если представители НАТО прославляют участников связанной с нацистской партией преступной организации, которая была основана для того, чтобы претворить в жизнь расистскую доктрину, то это свидетельствует о делегитимизации Североатлантического альянса», — подчеркнул Урбанович.

Стыд за страну

Латышский легион СС был сформирован властями нацистской Германии в 1943 году. В него входили все латыши, прошедшие службу в Waffen SS, включая полицейские подразделения. В последние годы Второй мировой войны Латышский добровольческий легион не только принимал активное участие в боевых действиях на стороне гитлеровской Германии, но и проводил карательные операции против мирного населения на территории Белоруссии и северо-западных областей России.

Парад латышских легионеров в честь дня основания Латвийской Республики, Рига, Домская площадь. 18 ноября 1943 года

© Deutsches Bundesarchiv

День памяти легионеров отмечается местными неонацистами 16 марта — в этот день в 1944 году латышские подразделения СС впервые вступили в битву с советскими войсками в Псковской области. Тот факт, что Нюрнбергский трибунал признал войска СС и её подразделения преступными, не особо смущает современных латышских националистов.

Однако последнее заявление главы Минобороны страны шокировало профессиональных историков. Как написал в своём Twitter латвийский исследователь Эдгарс Эдгизерс, Пабрикс одним жестом перечеркнул всё то, что на протяжении многих лет объясняли историки.

Ja godīgi, man trūkst vārdu... tik viegli ar plašu politisku žestu aizslaucīt visu, ko vēsturnieki gadiem ilgi ir būvējuši...skaidrojuši... drusku kauns par valsti palika, ja tā pavisam godīgi... https://t.co/TEWaQggzAS — Edgars Engīzers (@EngizersE) 27 сентября 2019 г.

«Если честно, у меня нет слов... С такой лёгкостью широким политическим жестом перечеркнуть всё, что историки выстраивали долгие годы, объясняли. Немного стыдно стало за страну, если честно», — написал он.



По оценкам подавляющего большинства историков, легионеры СС — не герои Второй мировой, они не воевали за независимость Латвии и в лучшем случае были насильно привлечены оккупационными силами на службу, а зачастую добровольно вступали в нацистские легионы.

Заявление министра обороны возмутило многих жителей Латвии, не разделяющих националистические идеи правых политических движений. И людей, недовольных ростом подобных настроений в стране, немало — достаточно вспомнить, что партия «Согласие» набрала на последних выборах больше голосов, чем конкуренты из правого политического крыла. Правда, всё равно оказалась вне правящей коалиции и сейчас находится в оппозиции к действующему правительству.

Также по теме «Участвовали в массовых убийствах»: как латышские коллаборационисты стали бойцами легиона СС 75 лет назад Латышский легион СС впервые в полном составе принял участие в боевых действиях против советских войск, наступавших под...

Вместе с тем, по мнению ряда экспертов, «Согласие» заинтересовано в том, чтобы ослабить позиции правящей коалиции, к которой принадлежит и Артис Пабрикс. Как пояснил в беседе с RT руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей, в сейме сложилась достаточно хрупкая коалиция, поэтому отставка любого министра может повлечь за собой правительственный кризис и необходимость формировать новую коалицию.

«Думаю, что непосредственно слова Пабрикса сами по себе не приведут к правительственному кризису, но в совокупности с другими внутриполитическими ошибками министров смена правительства возможна», — пояснил эксперт.

С призывом оценить поведение Пабрикса к НАТО обратились не только оппозиционеры из «Согласия», но также несколько общественных организаций: Латвийский антинацистский комитет, международное движение Pour un Future Sans Fascisme и Русский союз Латвии.

Со стороны премьер-министра республики никакой реакции на заявление Пабрикса пока не последовало, а Министерство обороны просто удалило с сайта страницу с его скандальными высказываниями о легионерах СС.

Сдвиг вправо

Стоит отметить, что ещё в 2010 году Артис Пабрикс активно возмущался попытками реабилитации нацизма в Латвии. Комментируя решение Административного районного суда Риги, давшего разрешение на празднование годовщины вхождения в латвийскую столицу нацистских войск, Пабрикс говорил, что подобный шаг «нельзя оправдать ни с моральной, ни с политической точки зрения» и он «дорого обойдётся Латвии и её престижу на международном уровне». Как подчеркнул тогда политик, в результате нацистской оккупации были убиты тысячи граждан, включая его собственного деда.

Однако со временем взгляды латвийского министра обороны стали меняться, а осуждение нацизма превратилось в его оправдание. Выступая в 2013 году на международной конференции в Риге, политик (в то время он также занимал должность главы военного ведомства республики) заявил о готовности Латвии гостеприимно принимать немецких военных с 1940 года. Слова Пабрикса вызвали серьёзный резонанс, после чего политик заявил, что его якобы неверно поняли.

Шествие ветеранов СС в Риге

© Ints Kalnins/Reuters

По словам Владимира Симиндея, Пабрикс давно эволюционировал от либерального профессора до политика ультраправого толка. Причём собеседник RT подчеркнул, что этот случай не уникален для современной Латвии.

«Думаю, что Пабрикс пытается жонглировать популярными у националистического электората идеями. Он довольно опытный политик, и он склонен к популизму. При этом не отличается политической брезгливостью и готов использовать даже сомнительные методы», — считает эксперт.

Симиндей отметил, что сегодня именно политики правого и ультраправого толка владеют умами большой части латышского общества, конкурируя за этот электорат.

«За внимание националистически настроенного электората развернулась большая конкуренция, и Пабрикс принимает в ней активное участие. Кроме того, подобная риторика используется для мобилизации людей против России, хотя все грамотные историки уклоняются от подобного рода рассуждений», — отметил Симиндей.

В поисках национальной идентичности

Латвийский министр обороны далеко не одинок в своих взглядах относительно итогов Второй мировой войны. Подтверждением тому могут служить ежегодные марши легионеров СС и их сторонников, которые проходят в Латвии начиная с 1994 года.

Главным организатором этого мероприятия выступает националистическая организация Daugavas Vanagi («Ястребы Даугавы»), которую в 1945 году учредили бывшие латышские легионеры СС, бежавшие из страны.

Кроме того, сегодня в Латвии не только открыто проходят неонацистские акции, но и выпускаются книги, реабилитирующие нацизм. Так, в Риге два года назад была переиздана книга бывшего легионера 19-й гренадерской дивизии СС Висвалдиса Лациса «Латышский легион в свете истины», в которой автор оправдывает карательные действия нацистов против мирного населения на территории Белоруссии.

Также по теме «Ревизия памяти»: как в странах Прибалтики продолжается героизация пособников нацистов 27 июля в Синимяэ на северо-востоке Эстонии при участии военных и депутатов парламента прошла церемония чествования легионеров 20-й...

В сентябре 2019-го Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Лациса по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Однако в Латвии экс-легионер не только не попал в поле зрения правоохранительных органов, но даже избирался в сейм, а в 2010 году возглавлял парламентскую комиссию по исполнению закона о гражданстве.

В 2017 году власти Латвии приняли закон, уравнивающий статус всех участников Второй мировой войны, вне зависимости от того, на чьей стороне они воевали — на стороне нацистской Германии или в рядах антигитлеровской коалиции. Таким образом борцы с фашизмом оказались поставлены на один уровень с членами гитлеровских войск.

В российском парламенте осудили это решение Риги и призвали партнёров Латвии по ЕС ответить на действия латвийских властей. Однако со стороны европейских институтов в адрес Риги лишь время от времени звучит сдержанная критика. Так, в 2018-м Европарламент принял резолюцию о росте неонацистских и фашистских настроений в Европе, в которой отдельно упоминались марши латышских ветеранов СС. Однако это не привело ни к отмене шествий, ни к корректировке курса Риги.

Как считает заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов, рост неонацистских настроений в Латвии тесно связан с поиском национальной идентичности и попытками самопозиционирования через определённый период истории.

«Но, скорее всего, сыграли свою роль и внешнеполитические факторы», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Йенс Столтенберг

© Francois Walschaerts/Reuters

По мнению Воронова, какая-то реакция на выходку Пабрикса со стороны НАТО последует, но необязательно эта реакция будет публичной.

«Вполне возможно, что руководство альянса ограничится дружескими пожеланиями, которые будут даны не публично», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Владимир Симиндей.

«Идеи латвийского министра обороны могут оттолкнуть многих союзников по НАТО, но из ложного чувства солидарности члены альянса, скорее всего, воздержатся от публичной критики. Хотя совершенно не исключено, что в кулуарах ему могут быть высказаны претензии», — подытожил эксперт.