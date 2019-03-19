«Общество в очередной раз промолчит»: почему Латвия намерена запретить ветеранам носить 9 Мая советскую военную форму

Латвийских ветеранов могут оштрафовать за появление на мероприятиях в честь Дня Победы в форме Красной армии. Соответствующие поправки в законодательство сегодня одобрила комиссия сейма по правам человека и общественным делам. Инициатива партии «Национальное объединение» вскоре будет рассмотрена парламентом. Её автор, режиссёр Эдвинс Шноре, известный своими правыми взглядами, рассчитывает, что закон вступит в силу в преддверии праздника 9 Мая. Эксперты полагают, что расчёты латвийских националистов вполне могут сбыться, поскольку в последние годы в стране активизировалась борьба с советским «наследием», а негативное отношение к преемнице СССР — России стало чуть ли не национальной идеологией.

19 марта комиссия латвийского парламента по правам человека и общественным делам поддержала во втором чтении поправки к закону о собраниях, шествиях и пикетах, внесённые ранее партией «Национальное объединение». Инициатива предполагает запрет на ношение военной формы «тоталитарных режимов» во время публичных мероприятий. Нарушителям будет грозить штраф — до €140 евро для физических и до €1420 для юридических лиц.

«Люди должны понимать, что носить нацистскую или советскую форму и символику на публичных мероприятиях в нашем государстве неприемлемо», — прокомментировал решение законодателей председатель комиссии Артусс Кайминьш.

Чтобы документ вступил в силу, его должен поддержать весь сейм, также он должен быть подписан главой государства.

Ранее в Латвии был принят закон, запрещающий демонстрировать во время общественных мероприятий символику СССР и фашистской Германии — флаги, гимны и другую атрибутику.

Автор нового законопроекта — Эдвинс Шноре, латвийский политолог и режиссёр, получивший широкую известность в основном благодаря своим ксенофобским высказываниям. В 2014 году он был выдвинут «Национальным объединением» в Европарламент, но навлёк на себя осуждение правозащитников из организации «Европейская сеть против расизма» своей нетерпимой риторикой — его обвинили в «скрытом подстрекательстве к ненависти» против этнических меньшинств. Однако в том же году латвийские власти назначили Шноре главой государственной комиссии по подсчёту ущерба от «советской оккупации».

Однако эксперты сомневаются, что на практике эти нормы, если они получат статус закона, действительно будут распространяться на адептов Третьего рейха. К тому же автор законопроекта, говоря о своих мотивах, сделал акцент именно на советской экипировке. По словам националиста, «люди, одетые в форменную одежду Красной армии и НКВД, совершили преступления против граждан Латвии, в том числе геноцид, депортации и убийства».

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Автор инициативы надеется, что документ вступит в силу уже в апреле — чтобы под действие новых норм подпали праздничные мероприятия, проводимые 9 Мая в Риге в честь Дня Победы. Об этом Шноре заявил в интервью изданию DELFI.

По мнению президента Фонда исторических исследований «Основание» Алексея Анпилогова, «закон о форме» на самом деле направлен на ущемление прав советских ветеранов.

«Власти постараются максимально ограничить празднование 9 Мая и узаконить неонацистские шествия. Латвия в этом не одинока, похожие инициативы продвигаются в Польше и на Украине. К сожалению, в Латвии правда о событиях Великой Отечественной войны вытравливается с 1991 года, а ненависть к России является фактически национальной идеологией», — констатировал эксперт в интервью RT.

Ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Виктор Воронов считает, что инициатива «Национального объединения» вскоре будет подписана президентом.

«Очевидно, что этот законопроект противоречит не только исторической правде, но и здравому смыслу. Но общество в очередной раз промолчит — русскоязычных жителей, которые могли бы выступить против, всё-таки меньшинство. Вообще, это типичная иллюстрация неблагодарности: сейчас Латвия подвергает опале тех, кто ей когда-то помогал», — пояснил эксперт в интервью RT.

Напомним, партия «Национальное объединение» была основана в 2010 году. Эта организация придерживается консервативно-националистических взглядов. В 2011 году им удалось получить 14 мест из 100 в латвийском сейме, однако по итогам выборов 2018 года партия немного ухудшила свои показатели, получив 13 мандатов.

Реабилитация коллаборационистов

Нужно отметить, что идеи, продвигаемые Шноре и правыми из «Национального объединения», пользуются в Латвии популярностью не только среди политических маргиналов, но и на самом высоком уровне. Так, в середине марта глава Службы госбезопасности Латвии Нормундс Межвиетс заявил, что празднование победы над гитлеровской Германией вносит раскол в латвийское общество.

«Каждый год в этот день (9 Мая) проходят различные мероприятия, и это дата, которая очень поляризует латвийское общество», — приводит ТАСС слова главы латвийской спецслужбы, сказанные в эфире местного телевидения.

Межвиетс добавил, что 9 Мая — день, в отношении которого часть общества придерживается одних взглядов, а другая — ровно противоположных.

Памятник «Советские воины — освободители Риги»

Впрочем, 9 Мая не отмечается на официальном уровне в Латвии как победа над фашизмом — эта дата фигурирует в календаре как День Европы. Однако многие жители страны всё равно воспринимают его именно как дату освобождения от агрессии Третьего рейха. Главным образом праздничные мероприятия проходят в Риге возле памятника советским воинам-освободителям. Люди приходят сюда, чтобы возложить цветы к монументу и поздравить ветеранов.

Эта традиция и сам монумент давно стали объектом нападок со стороны латышских националистов.

Призывы снести памятник звучат в Латвии практически с момента провозглашения её независимости — в 1990-х он подвергался атакам со стороны радикалов, несколько раз его даже пытались взорвать. Правда, один из таких случаев закончился плачевно для самих националистов — самодельное взрывное устройство случайно сработало в руках у злоумышленников. Сейчас радикалы пытаются действовать уже легальными методами: недавно им удалось собрать необходимое число подписей под петицией о сносе памятника освободителям Риги, чтобы она была передана на рассмотрение сейма.

Впрочем, эксперты сомневаются в том, что эта инициатива будет реализована: монумент находится под охраной двустороннего российско-латвийского договора об охране памятников, нарушить который официальная Рига вряд ли решится.

Участники шествия, посвящённого памяти латышских легионеров войск СС в Риге, 16 марта 2019 года

globallookpress.com

© Victor Lisitsyn/Global Look Press

Зато националистические политики смогли воплотить в жизнь другие свои планы. В январе прошлого года латвийский президент Раймондс Вейонис подписал закон, приравнивающий ветеранов Красной армии к тем, кто воевал на стороне Третьего рейха. И для тех, и для других было введено единое определение и статус «участник Второй мировой войны».

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И бывшие солдаты латышского легиона ваффен-СС, и военнослужащие, сражавшиеся в рядах Красной армии, оказались уравнены в правах: они могут получить свидетельство установленного образца и памятный нагрудный знак, а также могут претендовать на социальные льготы. Исключение было сделано только в отношении членов Национал-социалистической немецкой рабочей партии, а также её военизированных подразделений.

По мнению экспертов, этим шагом власти Латвии фактически реабилитировали латвийских коллаборационистов, которые сотрудничали с войсками фашистской Германии и принимали участие не только в военных действиях на её стороне, но и в холокосте. Как пояснил ранее в интервью RT начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров, таким образом Рига отвергает оценки, вынесенные Нюрнбергским трибуналом в отношении фашистских преступников.

«Латвию никто не пытается одёрнуть»

Впрочем, решение властей Латвии не стало тогда большой неожиданностью для экспертов. Они напомнили, что ежегодно в Риге отмечается День латышских легионеров ваффен-СС и политическая верхушка не препятствует проведению «праздничных» мероприятий.

Напомним, в годы Второй мировой войны германское командование сформировало на территории оккупированной Латвии легион СС из двух гренадёрских дивизий, через службу в котором прошло порядка 150 тыс. человек.

Впоследствии Нюрнбергский трибунал признал войска СС структурой, участвовавшей в преступлениях против человечества.

Латышский добровольческий легион СС

© Bundesarchiv

Стоит отметить, что на территории Латвии в те годы действовали не только коллаборационистские формирования, но и партизаны, которые вели борьбу против фашистских войск. Сегодня многие жители страны также не разделяют мотивацию радикальных националистов. Например, марш бывших бойцов латышского легиона ваффен-СС в этом году собрал рекордно низкое количество участников — поддержать «ветеранов» пришло лишь порядка тысячи человек.

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Нашлись и те, кто открыто выступил против этой «традиции»: 16 марта, в День памяти латышских легионеров, рижским правоохранительным органам даже пришлось заняться урегулированием конфликтов между участниками неонацистского марша и антифашистами.

Высказался по поводу марша и премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Политик призвал граждан воздержаться от участия в мероприятии, подчеркнув, что День памяти латвийских воинов отмечается 11 ноября, а не 16 марта. Напомним, 11 ноября 1919 года латвийцы смогли отразить наступление войск Германии на Ригу.

В то же время Евросоюз смотрит на откровенные проявления неонацизма в Латвии достаточно снисходительно. Хотя европейские чиновники время от времени критикуют Ригу за рост националистических настроений, никаких мер они не принимают.

По мнению Алексея Анпилогова, новая инициатива местных националистов — продолжение общей политики латвийского режима. Равнодушие, проявляемое по этому вопросу Европейским союзом, эксперт объясняет тем, что у Брюсселя в отношении Латвии свои интересы.

«У ЕС были собственные цели в Латвии, поэтому европейцы не только не пытались поставить Ригу на место, но, напротив, даже предоставляли латвийской стороне финансирование», — пояснил эксперт в интервью RT.