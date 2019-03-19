«Общество в очередной раз промолчит»: почему Латвия намерена запретить ветеранам носить 9 Мая советскую военную форму
- Празднование 9 Мая в Риге
- Reuters
- © Ints Kalnins
19 марта комиссия латвийского парламента по правам человека и общественным делам поддержала во втором чтении поправки к закону о собраниях, шествиях и пикетах, внесённые ранее партией «Национальное объединение». Инициатива предполагает запрет на ношение военной формы «тоталитарных режимов» во время публичных мероприятий. Нарушителям будет грозить штраф — до €140 евро для физических и до €1420 для юридических лиц.
«Люди должны понимать, что носить нацистскую или советскую форму и символику на публичных мероприятиях в нашем государстве неприемлемо», — прокомментировал решение законодателей председатель комиссии Артусс Кайминьш.
Чтобы документ вступил в силу, его должен поддержать весь сейм, также он должен быть подписан главой государства.
Ранее в Латвии был принят закон, запрещающий демонстрировать во время общественных мероприятий символику СССР и фашистской Германии — флаги, гимны и другую атрибутику.
Автор нового законопроекта — Эдвинс Шноре, латвийский политолог и режиссёр, получивший широкую известность в основном благодаря своим ксенофобским высказываниям. В 2014 году он был выдвинут «Национальным объединением» в Европарламент, но навлёк на себя осуждение правозащитников из организации «Европейская сеть против расизма» своей нетерпимой риторикой — его обвинили в «скрытом подстрекательстве к ненависти» против этнических меньшинств. Однако в том же году латвийские власти назначили Шноре главой государственной комиссии по подсчёту ущерба от «советской оккупации».
- Эдвинс Шноре
- © saeima.lv
Однако эксперты сомневаются, что на практике эти нормы, если они получат статус закона, действительно будут распространяться на адептов Третьего рейха. К тому же автор законопроекта, говоря о своих мотивах, сделал акцент именно на советской экипировке. По словам националиста, «люди, одетые в форменную одежду Красной армии и НКВД, совершили преступления против граждан Латвии, в том числе геноцид, депортации и убийства».
Автор инициативы надеется, что документ вступит в силу уже в апреле — чтобы под действие новых норм подпали праздничные мероприятия, проводимые 9 Мая в Риге в честь Дня Победы. Об этом Шноре заявил в интервью изданию DELFI.
По мнению президента Фонда исторических исследований «Основание» Алексея Анпилогова, «закон о форме» на самом деле направлен на ущемление прав советских ветеранов.
«Власти постараются максимально ограничить празднование 9 Мая и узаконить неонацистские шествия. Латвия в этом не одинока, похожие инициативы продвигаются в Польше и на Украине. К сожалению, в Латвии правда о событиях Великой Отечественной войны вытравливается с 1991 года, а ненависть к России является фактически национальной идеологией», — констатировал эксперт в интервью RT.
Ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Виктор Воронов считает, что инициатива «Национального объединения» вскоре будет подписана президентом.
«Очевидно, что этот законопроект противоречит не только исторической правде, но и здравому смыслу. Но общество в очередной раз промолчит — русскоязычных жителей, которые могли бы выступить против, всё-таки меньшинство. Вообще, это типичная иллюстрация неблагодарности: сейчас Латвия подвергает опале тех, кто ей когда-то помогал», — пояснил эксперт в интервью RT.
Напомним, партия «Национальное объединение» была основана в 2010 году. Эта организация придерживается консервативно-националистических взглядов. В 2011 году им удалось получить 14 мест из 100 в латвийском сейме, однако по итогам выборов 2018 года партия немного ухудшила свои показатели, получив 13 мандатов.
Реабилитация коллаборационистов
Нужно отметить, что идеи, продвигаемые Шноре и правыми из «Национального объединения», пользуются в Латвии популярностью не только среди политических маргиналов, но и на самом высоком уровне. Так, в середине марта глава Службы госбезопасности Латвии Нормундс Межвиетс заявил, что празднование победы над гитлеровской Германией вносит раскол в латвийское общество.
«Каждый год в этот день (9 Мая) проходят различные мероприятия, и это дата, которая очень поляризует латвийское общество», — приводит ТАСС слова главы латвийской спецслужбы, сказанные в эфире местного телевидения.
Межвиетс добавил, что 9 Мая — день, в отношении которого часть общества придерживается одних взглядов, а другая — ровно противоположных.
- Памятник «Советские воины — освободители Риги»
Впрочем, 9 Мая не отмечается на официальном уровне в Латвии как победа над фашизмом — эта дата фигурирует в календаре как День Европы. Однако многие жители страны всё равно воспринимают его именно как дату освобождения от агрессии Третьего рейха. Главным образом праздничные мероприятия проходят в Риге возле памятника советским воинам-освободителям. Люди приходят сюда, чтобы возложить цветы к монументу и поздравить ветеранов.
Эта традиция и сам монумент давно стали объектом нападок со стороны латышских националистов.
Призывы снести памятник звучат в Латвии практически с момента провозглашения её независимости — в 1990-х он подвергался атакам со стороны радикалов, несколько раз его даже пытались взорвать. Правда, один из таких случаев закончился плачевно для самих националистов — самодельное взрывное устройство случайно сработало в руках у злоумышленников. Сейчас радикалы пытаются действовать уже легальными методами: недавно им удалось собрать необходимое число подписей под петицией о сносе памятника освободителям Риги, чтобы она была передана на рассмотрение сейма.
Впрочем, эксперты сомневаются в том, что эта инициатива будет реализована: монумент находится под охраной двустороннего российско-латвийского договора об охране памятников, нарушить который официальная Рига вряд ли решится.
- Участники шествия, посвящённого памяти латышских легионеров войск СС в Риге, 16 марта 2019 года
- globallookpress.com
- © Victor Lisitsyn/Global Look Press
Зато националистические политики смогли воплотить в жизнь другие свои планы. В январе прошлого года латвийский президент Раймондс Вейонис подписал закон, приравнивающий ветеранов Красной армии к тем, кто воевал на стороне Третьего рейха. И для тех, и для других было введено единое определение и статус «участник Второй мировой войны».
И бывшие солдаты латышского легиона ваффен-СС, и военнослужащие, сражавшиеся в рядах Красной армии, оказались уравнены в правах: они могут получить свидетельство установленного образца и памятный нагрудный знак, а также могут претендовать на социальные льготы. Исключение было сделано только в отношении членов Национал-социалистической немецкой рабочей партии, а также её военизированных подразделений.
По мнению экспертов, этим шагом власти Латвии фактически реабилитировали латвийских коллаборационистов, которые сотрудничали с войсками фашистской Германии и принимали участие не только в военных действиях на её стороне, но и в холокосте. Как пояснил ранее в интервью RT начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров, таким образом Рига отвергает оценки, вынесенные Нюрнбергским трибуналом в отношении фашистских преступников.
«Латвию никто не пытается одёрнуть»
Впрочем, решение властей Латвии не стало тогда большой неожиданностью для экспертов. Они напомнили, что ежегодно в Риге отмечается День латышских легионеров ваффен-СС и политическая верхушка не препятствует проведению «праздничных» мероприятий.
Напомним, в годы Второй мировой войны германское командование сформировало на территории оккупированной Латвии легион СС из двух гренадёрских дивизий, через службу в котором прошло порядка 150 тыс. человек.
Впоследствии Нюрнбергский трибунал признал войска СС структурой, участвовавшей в преступлениях против человечества.
- Латышский добровольческий легион СС
- © Bundesarchiv
Стоит отметить, что на территории Латвии в те годы действовали не только коллаборационистские формирования, но и партизаны, которые вели борьбу против фашистских войск. Сегодня многие жители страны также не разделяют мотивацию радикальных националистов. Например, марш бывших бойцов латышского легиона ваффен-СС в этом году собрал рекордно низкое количество участников — поддержать «ветеранов» пришло лишь порядка тысячи человек.
Нашлись и те, кто открыто выступил против этой «традиции»: 16 марта, в День памяти латышских легионеров, рижским правоохранительным органам даже пришлось заняться урегулированием конфликтов между участниками неонацистского марша и антифашистами.
Высказался по поводу марша и премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Политик призвал граждан воздержаться от участия в мероприятии, подчеркнув, что День памяти латвийских воинов отмечается 11 ноября, а не 16 марта. Напомним, 11 ноября 1919 года латвийцы смогли отразить наступление войск Германии на Ригу.
В то же время Евросоюз смотрит на откровенные проявления неонацизма в Латвии достаточно снисходительно. Хотя европейские чиновники время от времени критикуют Ригу за рост националистических настроений, никаких мер они не принимают.
По мнению Алексея Анпилогова, новая инициатива местных националистов — продолжение общей политики латвийского режима. Равнодушие, проявляемое по этому вопросу Европейским союзом, эксперт объясняет тем, что у Брюсселя в отношении Латвии свои интересы.
«У ЕС были собственные цели в Латвии, поэтому европейцы не только не пытались поставить Ригу на место, но, напротив, даже предоставляли латвийской стороне финансирование», — пояснил эксперт в интервью RT.
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