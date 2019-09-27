Глава Минобороны Латвии назвал легионеров СС гордостью страны
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«Легионеры ваффен-СС — гордость латышского народа и государства», — цитирует РИА Новости Пабрикса.
Министр отметил, что никому нельзя позволять глумиться над памятью о них.
26 сентября стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении ветерана Латышского легиона СС Висвалдиса Лациса, который подозревается в реабилитации нацизма.
Председатель президиума «Офицеров России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с изданием Nation News прокомментировал решение Следственного комитета России.