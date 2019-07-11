В Госдуме поддержали позицию премьера Эстонии по памятникам эсэсовцам

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Анна Лушникова
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT позицию премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, который выступил против планов представителей Консервативной народной партии по восстановлению памятника легионерам 20-й эстонской дивизии «Ваффен-СС» в посёлке Лихула.
В Госдуме поддержали позицию премьера Эстонии по памятникам эсэсовцам
  • РИА Новости

«Мы можем только приветствовать это разумное высказывание. Много эстонцев погибло от рук фашистов. Мы вместе боролись против этой чумы XX века. Так что нас всегда удивляла реставрация нацистских символик на территории Прибалтики», — сказал депутат.

Морозов отметил важность того, что в Эстонии появляются «здравомыслящие люди, адекватно оценивающие историю».

«Будем надеяться, что такая позиция будет только расширяться», — заключил он.

Ранее премьер-министр Эстонии выступил против планов представителей Консервативной народной партии по восстановлению памятника легионерам 20-й эстонской дивизии «Ваффен-СС» в посёлке Лихула.

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