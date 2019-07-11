Премьер Эстонии выступил против восстановления памятника эсэсовцам

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Премьер-министр Эстонии Юри Ратас выступил против планов представителей Консервативной народной партии (EKRE) по восстановлению памятника легионерам 20-й эстонской дивизии ваффен-СС в посёлке Лихула.
Премьер Эстонии выступил против восстановления памятника эсэсовцам
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление по данной теме он сделал на пресс-конференции правительства.

Как отметил Ратаса, данный монумент, демонтированный в 2004 году и перенесённый в Музей борьбы за свободу в посёлке Лагеди, должен оставаться там, где стоит в настоящий момент.

«Памятник погибшим в войне не стоит и нельзя использовать в достижении политических или идеологических целей. Я считаю, что ему место в Лагеди», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал «провокационным шагом» решение России устроить 22 сентября салют в честь 75-летия освобождения Таллина советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков.

О том, как пособники фашистов стали героями современной Эстонии, — в материале RT.

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