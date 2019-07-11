Премьер Эстонии выступил против восстановления памятника эсэсовцам
- Reuters
Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление по данной теме он сделал на пресс-конференции правительства.
Как отметил Ратаса, данный монумент, демонтированный в 2004 году и перенесённый в Музей борьбы за свободу в посёлке Лагеди, должен оставаться там, где стоит в настоящий момент.
«Памятник погибшим в войне не стоит и нельзя использовать в достижении политических или идеологических целей. Я считаю, что ему место в Лагеди», — сказал он.
Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал «провокационным шагом» решение России устроить 22 сентября салют в честь 75-летия освобождения Таллина советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков.
О том, как пособники фашистов стали героями современной Эстонии, — в материале RT.