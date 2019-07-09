Эстония считает провокацией салют в честь 75-летия освобождения Таллина

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал «провокационным шагом» решение России устроить 22 сентября салют в честь 75-летия освобождения Таллина советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков.

Рейнсалу на своей странице в Facebook назвал сообщение о проведении салюта «провокационным шагом», а освобождение Таллина от фашистов советскими войсками — «повторной оккупацией» страны.

Он также заявил о намерении вызвать посла России и выразить протест российскому посольству.

Ранее Минобороны России сообщило, что в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будут произведены салюты в честь освобождения городов СССР и Восточной Европы.

В 2019 году будет 11 салютов — в честь освобождения Одессы, Севастополя, Минска, Вильнюса, Бреста, Каунаса, Кишинёва, Бухареста, Таллина, Риги и Белграда.

В 2020 году состоятся шесть салютов — в годовщины освобождения Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Праги, а также в честь взятия Берлина.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране в 2020-м года памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.