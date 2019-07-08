Путин объявил о проведении Года памяти и славы в 2020 году

Президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране Года памяти и славы в 2020 году в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов постановляю: провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы», — говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовых актов.

Организация и проведение Года памяти и славы возложены на комитет «Победа».

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин, помимо лидеров США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона, передал приглашения на празднование 75-летия Победы канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и председателю КНР Си Цзиньпину.

Он отметил, что будут направлены «официальные приглашения в очень большое число столиц».