В Кремле рассказали о приглашениях мировым лидерам на 75-летие Победы

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Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин, помимо лидеров США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона, передал приглашения на празднование 75-летия Победы канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и председателю КНР Си Цзиньпину.
В Кремле рассказали о приглашениях мировым лидерам на 75-летие Победы
  • Reuters

«Наш президент уже передал официально несколько приглашений от своего имени — в частности, в ходе саммита «двадцатки» — и президенту США, и президенту Франции, и канцлеру Германии. Естественно, также приглашали и председателя Китайской Народной Республики», — приводит РИА Новости слова Ушакова.

Он отметил, что «буквально в ближайшие дни» будут направлены «официальные приглашения в очень большое число столиц».

Ушаков добавил, что на праздник планируется пригласить достаточно широкий круг лиц.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в мае 2020 года посетит Москву по случаю празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

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