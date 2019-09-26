СК возбудил дело в отношении ветерана Латышского легиона СС

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении ветерана Латышского легиона СС Висвалдиса Лациса, который подозревается в реабилитации нацизма.

«В 2017 году ветеран Латышского легиона СС Висвалдис Лацис переиздал в городе Риге книгу «Латышский легион в свете истины». Как бывший участник этого легиона, на страницах издания он одобряет и высказывает поддержку карательной активности военнослужащих на оккупированных в период Второй мировой войны территориях», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи считают, что Лацис оправдывает военные преступления против мирного населения Белорусской ССР, Псковской, Ленинградской и Новгородской областей.

Как заявили в СК, желание отдельных лиц исказить итоги Второй мировой войны и героизировать военных преступников должно активно и жёстко пресекаться.

В марте Следственный комитет России возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича.