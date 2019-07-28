«Ревизия памяти»: как в странах Прибалтики продолжается героизация пособников нацистов

27 июля в Синимяэ на северо-востоке Эстонии при участии военных и депутатов парламента прошла церемония чествования легионеров 20-й гренадёрской дивизии ваффен-СС. Как отмечают эксперты, это мероприятие уже стало традиционным. Однако в этом году оно имеет особое значение для республики, поскольку в апреле впервые в истории страны в правительство вошла радикальная националистическая партия EKRE. Её представители — традиционные гости слёта эсэсовцев в Синимяэ. Продолжается политика героизации пособников фашистской Германии и в других прибалтийских странах. При этом западные союзники не мешают Литве, Латвии и Эстонии чтить память нацистов, подчёркивают политологи.

27 июля в Эстонии состоялся ежегодный сбор в память об эстонских эсэсовцах, погибших 75 лет назад в боях с Красной армией. Мероприятие прошло на высотах близ населённого пункта Синимяэ, где в июле 1944 года шли ожесточённые бои.

Со стороны гитлеровцев участие в боях принимали эстонские легионеры 20-й гренадёрской дивизии ваффен-СС.

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Как сообщает Sputnik Эстония, в церемонии чествования пособников нацистов принял участие как минимум один депутат парламента — Руубен Каалеп. Он возглавляет молодёжную организацию Консервативной народной партии (EKRE), входящей в правительственную коалицию. В апреле 2019 года эта ультранационалистическая партия, всегда поддерживавшая мероприятия в Синимяэ, вошла в состав кабмина.

Также на церемонии были замечены люди в форме эстонских вооружённых сил и добровольческого военного формирования «Кайтселийт», подчиняющегося Министерству обороны Эстонии. Молитву об упокоении духа погибших прочитал капеллан эстонской армии. Вместе с военными и политиками память эстонских легионеров почтили люди с символикой дивизии СС «Мёртвая голова» и эсэсовским девизом на футболках Meine Ehre heißt Treue! («Моя честь зовётся верность!»).

24 июля 2019 года исполнилось 75 лет с начала Нарвской операции Красной армии. Взяв Нарву, советские войска вышли к немецкой линии укреплений «Танненберг». Часть защитных сооружений располагалась на Синимяэских высотах, где бои продолжались до августа 1944-го.

В официальной эстонской историографии это событие считается самым кровопролитным в истории страны — только эстонцев здесь погибло более 2 тыс. Потери Красной армии составили десятки тысяч человек. Поражение немецко-фашистских войск на рубеже «Танненберг» открыло путь к наступлению на Таллин и освобождению всей территории Эстонии от гитлеровцев.

Однако после распада СССР независимая республика произвела переоценку тех событий. Так, на обелиске в память о погибших в тех битвах красноармейцах в Нарве была установлена табличка на трёх языках: эстонском, русском и английском, где утверждается, что «высеченный на памятнике текст проникнут советской идеологией, согласно которой Советская армия освободила Эстонию в 1944 году».

«В действительности же советская оккупация пришла на смену немецкой», — гласит текст таблички.

В 1999 году на высотах появился мемориал, посвящённый всем погибшим, в том числе и гитлеровцам. В 2007 году близ Синимяэ был установлен памятный камень в честь 20-й дивизии ваффен-СС.

Ветераны 20-й гренадёрской дивизии СС на высотах Синимяэ

© Алексей Олисько/РИА Новости

Как заявил в беседе с RT президент Российской ассоциации прибалтийских исследований доктор экономических наук профессор СПбГУ Николай Межевич, «25 и 26 июля мы празднуем освобождение Нарвы и Ивангорода, а эстонские власти отмечают, как эстонские фашисты вместе с немцами на достаточно длительный срок задержали продвижение войск Красной армии на холмах Синимяэ».

«Напрямую реабилитировать фашизм Таллин сегодня не может — ещё не та международная обстановка. Любимая тема эстонской пропаганды на протяжении тридцати лет — сообщения о том, что эстонцы, сражавшиеся в 20-й дивизии СС, якобы были защитниками своей родины от «красных оккупантов», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей заявил в комментарии RT, что мероприятия в Синимяэ обычно носят «печально-трагический характер».

«Это сбор объединяет не столько самих ветеранов-эсэсовцев, которых осталось мало, сколько тех, кто испытывает к ним симпатии, пытается получить политические и медийные дивиденды, а также всячески стремится продемонстрировать антисоветские убеждения, перекладывая это на современный лад в антироссийском ключе», — считает эксперт.

Фашизм по-эстонски

При этом изменения в руководстве страны никак не влияют на такую политику. Так, недавно между Эстонией и Россией разразился дипломатический скандал после того, как Москва объявила о намерении провести праздничный салют в честь освобождения Таллина в 2019 году. 10 июля эстонский МИД вызвал представителя посольства России и выразил протест из-за этих планов.

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В свою очередь, в начале июля активисты партии EKRE заявили о готовности восстановить памятник легионерам СС в городе Лихула, демонтированный в 2004 году. Против этих планов выступил премьер-министр Юри Ратас, однако их поддержал спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас.

День победы над нацизмом в этом году в Эстонии также отметили оригинально, пригласив на памятные мероприятия посла Германии Кристофа Айххорна и председателя объединяющего в своих рядах ветеранов ваффен-СС «Союза борцов за свободу» в Эстонии Тийта Пыдера.

Стоит отметить, что эстонское законодательство весьма либерально к распространению нацистских идей. Так, несмотря на бойкот торговых сетей в республике, в 2019 году был распродан первый тираж перевода на эстонский язык книги «Майн кампф» Адольфа Гитлера. Как утверждают издатели, с 8 августа начнутся продажи второго тиража.

Как отмечает Симиндей, возвеличивание неонацистов прошлого чревато их провокациями в будущем. Тем более, когда в эстонское правительство вошла партия EKRE.

«Попытки героизировать те подразделения, которые принимали участие в войне против наших дедов и принимали присягу на верность Гитлеру, не может не вызывать справедливого возмущения и опасений в трансформации подобной активности, — считает политолог. — Понятно, что весь этот актив настроен непримиримо антироссийски. И многие из них готовы участвовать в других провокационных акциях».

Реакция Запада

Схожие процессы происходят и в других республиках Прибалтики. Так, 16 марта 2019 года в Риге прошёл ежегодный марш латышских легионеров ваффен-СС. В 2017-м латвийский сейм принял законопроект, согласно которому бывшие гитлеровцы могут претендовать на льготы, полагавшиеся ранее ветеранам Великой Отечественной.

В марте 2019 года латвийский парламент выступил за запрет ношения советской военной формы на 9 мая, а в июне поддержал снос памятника советским воинам-освободителям в Риге.

Марш ветеранов СС в Риге

© Ilmars ZNOTINS / AFP

Также, как и их эстонские коллеги, власти Латвии выступили против попыток России отметить салютом освобождение их столицы. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, «данный демарш отражает абсурдную, и слово кощунственную здесь тоже подойдет, линию властей упомянутых стран».

В Литве, в свою очередь, возвеличивают боровшихся с советскими войсками «лесных братьев». В мае 2019 года литовские власти открыли в Чикаго памятник одному из их лидеров — Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу. Израильский Центр Симона Визенталя считает его причастным к Холокосту. В прошлом году его останки с торжественными почестями перезахоронили в Вильнюсе. Чтят в Литве и память ещё одного «лесного брата» — Йонаса Норейки, несмотря на то, что проживающая в США его правнучка прямо называет своего предка пособником нацистов.

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Все эти эпизоды сопровождаются активным наступлением на права русских в прибалтийских странах, в частности, на образование на русском языке, и заявлениями официальных лиц о наличии угрозы со стороны Москвы.

При этом только Россия активно критикует героизацию пособников нацизма в прибалтийских странах. Другие государства, в том числе западные союзники Литвы, Латвии и Эстонии по НАТО, не комментируют подобные эпизоды. Так, в начале июля Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил предложенную Россией резолюцию «О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью» после критики со стороны Литвы и Украины.

По мнению Владимира Симиндея, за происходящую в Прибалтике героизацию нацистов часть ответственности несут страны Западной Европы, допустившие принятие Литвы, Латвии и Эстонии в состав НАТО и Евросоюза в 2004 году.

«Во многом это результат стратегической ошибки старой Европы, когда в 1990-е и 2000-е годы она пустилась в безудержные расширения до проведения грамотной и всесторонней институциональной реформы», — считает эксперт.

По словам Симиндея, «в итоге в состав ЕС были приняты страны Восточной Европы, которые не по всем критериям соответствовали тем ценностям и представлениям, вырабатывавшимся в Германии и Франции в послевоенный период».

Что касается США, то они потакают прибалтам, так как «Вашингтон рассчитывает на них как на определённый рычаг воздействия внутри ЕС», подчёркивает эксперт.

В этих условиях единственной страной, которая ведёт битву за историческую память, остаётся Россия, отмечают политологи.

«Будем надеяться, что дипломатические усилия Москвы приведут к тому, что эта безобразная ревизия памяти Второй мировой войны закончится», — заявил Николай Межевич.