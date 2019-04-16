«Плацдарм для давления и угроз»: Великобритания перебросила в Эстонию авиационную группировку

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Алексей Заквасин, Елизавета Комарова
Великобритания передислоцировала в Эстонию вертолёты Apache и 110 военнослужащих Особой воздушной службы. Как сообщил министр обороны Соединённого Королевства Гэвин Уильямсон, Уильямсон, боевые машины и солдат перебросили для противодействия «российской угрозе». Группировка британских войск станет участником грядущих манёвров НАТО вблизи рубежей РФ. Активизация действий альянса у российских границ происходит в преддверии визита в Москву президента Эстонии Керсти Кальюлайд, что не способствуют созданию благоприятного фона для визита, считают эксперты. Однако, по мнению аналитиков, в данном случае Таллин стал заложником принятых НАТО решений.
«Плацдарм для давления и угроз»: Великобритания перебросила в Эстонию авиационную группировку
  • Британские военные в Эстонии
  • Reuters
  • © Sergei Stepanov/Xinhua

Транспортная авиация Соединённого королевства перебросила на эстонскую авиабазу Эмари пять военных вертолётов Apache. Об этом сообщили в Минобороны страны. Боевые машины будут находиться на территории прибалтийской республики ближайшие три месяца.

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«Угроза России, которую мы наблюдаем, очень вероятна. Это одна из причин, почему мы развёртываем пять ударных вертолётов Apache. Мы постоянно адаптируемся к меняющейся ситуации», — цитирует телеканал Sky News министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона.

Несколько дней назад в Эстонию были передислоцированы вертолёты AW159 Wildcat 661-й эскадрильи авиакорпуса Сухопутных войск Великобритании. Как пояснили в Минобороны Соединённого Королевства, переброска боевых машин является частью плана НАТО по наращиванию «усиленного передового присутствия» с целью отражения «потенциальной агрессии России».

Помимо вертолётов в Эстонию были передислоцированы 110 резервистов Особой воздушной службы Великобритании (SAS). Как сообщает издание The Daily Star, миссия военнослужащих будет заключаться в отслеживании «российской активности» в приграничных районах, в том числе при помощи беспилотников.

  • Военная техника армии Великобритании в эстонском порту
  • Reuters
  • © Ints Kalnins

С 2017 года на постоянной основе в Эстонии развёрнуты около тысячи британских военнослужащих с танками и бронетехникой. Годом ранее британская истребительная авиация начала патрулирование воздушных границ этой республики.

В декабре прошлого года военный атташе Великобритании в Эстонии Гэри Брукс заявил о планах Лондона увеличить военное присутствие в прибалтийском государстве. По его словам, трудности, связанные с Brexit, не помешают Соединённому Королевству выполнять учебно-боевые задачи на территории Эстонии.

Подготовка к «Весеннему шторму»

 

Поводом для активизации британских войск в Эстонии послужили крупномасштабные учения «Весенний шторм—2019» (Kevadtorm 2019). Манёвры пройдут с 29 апреля по 17 мая на востоке страны. Главным «театром военных действий» станут уезды Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа. В учениях примут участие около 9 тыс. военнослужащих из 15 стран-членов НАТО.

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Ключевая роль в «Весеннем шторме» отводится Эстонии и Великобритании. Прибалтийская республика задействует в учениях личный состав 1-й пехотной бригады и отряды народного ополчения «Кайтселийт». Соединённое Королевство привлечёт личный состав сухопутного контингента и развёрнутую в Эстонии авиационную группировку.

Также в мае Великобритания намерена перебросить в акваторию Балтийского моря порядка двух тысяч военнослужащих в рамках учений Baltic Protector. Участие в манёврах примут британская морская пехота, королевские военно-морские силы и авиация.

Как пояснил в беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, на саммите НАТО 2016 года было принято решение о значительном укреплении «восточного фланга». Эстония, наряду с Латвией, Литвой и Польшей, превратилась в своеобразную «зону ответственности» крупных держав.

«Великобритания курирует ситуацию с безопасностью в Эстонии и контролирует воздушные границы республики, периодически поднимая в воздух истребители Typhoon. Британский контингент обновляется на ротационной основе, его присутствие носит постоянный характер. По этой причине англичане будут основной силой на предстоящих учениях в весенний период», — сказал Кошкин.

Он полагает, что политика Лондона в Эстонии направлена на обострение отношений с Москвой. По его словам, Великобритания действует в фарватере стратегического курса Вашингтона на усиление военно-политического и экономического давления на Россию.

«Великобритания — верный и последовательный союзник США. В Лондоне прекрасно понимают, что любые крупные военные акции вблизи границы РФ будут негативно восприняты Москвой, так как являются угрозой национальной безопасности. «Российская агрессия» для Великобритании — лишь повод для увеличения военного присутствия в Эстонии и отвлечения внимания общества от проблем, связанных с Brexit»,— добавил Кошкин.

Переговоры Таллина с Москвой

Наращивание британской группировки в Эстонии происходит в преддверии визита в Москву президента страны Керсти Кальюлайд. В российской столице она встретится с главой государства Владимиром Путиным. Это будет первая встреча лидеров двух государств с 2011 года. Визит эстонской гостьи запланирован на 18 апреля.

«Сама встреча является сигналом. Посмотрите, эстонские дипломаты и политики много говорят в мире о России, но на самом деле сложно понять, почему при этом они не разговаривают с Россией. Зная, что у нас довольно мало точек соприкосновения, само по себе важно провести эту встречу», — заявила Кальюлайд в интервью телеканалу ETV+.

По словам президента Эстонии, она намерена обсудить с Путиным двусторонние отношения, приграничное сотрудничество, ситуацию на Украине и в Грузии. В свою очередь? пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства собирается развеять «страхи Эстонии по поводу безопасности».

  • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
  • Reuters
  • © Ints Kalnins

«Ожидаем конкретных результатов, конкретного разговора, что называется, о наболевшем. Это в полной мере отвечало бы желаниям населения и Эстонии. Это я знаю по своим контактам и с простыми людьми, которые хотели бы восстановления добрососедских и взаимовыгодных отношений», — сообщил посол РФ в Эстонии Александр Петров в ходе видеомоста Москва — Таллин, состоявшегося 12 апреля.

Доцент кафедры международных отношений и внешней политики МГИМО (У) МИД РФ Олег Александров считает, что учения «Весенний шторм» в восточной части страны не способствуют способствуют созданию благоприятного фона для визита Кальюлайд в Москву.

«Учения НАТО в Эстонии носят плановый характер, но любая военная активность НАТО вблизи границ РФ вызывает справедливую обеспокоенность в Москве», — предположил Александров.

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