«Плацдарм для давления и угроз»: Великобритания перебросила в Эстонию авиационную группировку

Великобритания передислоцировала в Эстонию вертолёты Apache и 110 военнослужащих Особой воздушной службы. Как сообщил министр обороны Соединённого Королевства Гэвин Уильямсон, Уильямсон, боевые машины и солдат перебросили для противодействия «российской угрозе». Группировка британских войск станет участником грядущих манёвров НАТО вблизи рубежей РФ. Активизация действий альянса у российских границ происходит в преддверии визита в Москву президента Эстонии Керсти Кальюлайд, что не способствуют созданию благоприятного фона для визита, считают эксперты. Однако, по мнению аналитиков, в данном случае Таллин стал заложником принятых НАТО решений.

Транспортная авиация Соединённого королевства перебросила на эстонскую авиабазу Эмари пять военных вертолётов Apache. Об этом сообщили в Минобороны страны. Боевые машины будут находиться на территории прибалтийской республики ближайшие три месяца.

«Угроза России, которую мы наблюдаем, очень вероятна. Это одна из причин, почему мы развёртываем пять ударных вертолётов Apache. Мы постоянно адаптируемся к меняющейся ситуации», — цитирует телеканал Sky News министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона.

Несколько дней назад в Эстонию были передислоцированы вертолёты AW159 Wildcat 661-й эскадрильи авиакорпуса Сухопутных войск Великобритании. Как пояснили в Минобороны Соединённого Королевства, переброска боевых машин является частью плана НАТО по наращиванию «усиленного передового присутствия» с целью отражения «потенциальной агрессии России».

Помимо вертолётов в Эстонию были передислоцированы 110 резервистов Особой воздушной службы Великобритании (SAS). Как сообщает издание The Daily Star, миссия военнослужащих будет заключаться в отслеживании «российской активности» в приграничных районах, в том числе при помощи беспилотников.

Военная техника армии Великобритании в эстонском порту

Reuters

© Ints Kalnins

С 2017 года на постоянной основе в Эстонии развёрнуты около тысячи британских военнослужащих с танками и бронетехникой. Годом ранее британская истребительная авиация начала патрулирование воздушных границ этой республики.

В декабре прошлого года военный атташе Великобритании в Эстонии Гэри Брукс заявил о планах Лондона увеличить военное присутствие в прибалтийском государстве. По его словам, трудности, связанные с Brexit, не помешают Соединённому Королевству выполнять учебно-боевые задачи на территории Эстонии.

Подготовка к «Весеннему шторму»

Поводом для активизации британских войск в Эстонии послужили крупномасштабные учения «Весенний шторм—2019» (Kevadtorm 2019). Манёвры пройдут с 29 апреля по 17 мая на востоке страны. Главным «театром военных действий» станут уезды Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа. В учениях примут участие около 9 тыс. военнослужащих из 15 стран-членов НАТО.

Ключевая роль в «Весеннем шторме» отводится Эстонии и Великобритании. Прибалтийская республика задействует в учениях личный состав 1-й пехотной бригады и отряды народного ополчения «Кайтселийт». Соединённое Королевство привлечёт личный состав сухопутного контингента и развёрнутую в Эстонии авиационную группировку.

Также в мае Великобритания намерена перебросить в акваторию Балтийского моря порядка двух тысяч военнослужащих в рамках учений Baltic Protector. Участие в манёврах примут британская морская пехота, королевские военно-морские силы и авиация.

Как пояснил в беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, на саммите НАТО 2016 года было принято решение о значительном укреплении «восточного фланга». Эстония, наряду с Латвией, Литвой и Польшей, превратилась в своеобразную «зону ответственности» крупных держав.

«Великобритания курирует ситуацию с безопасностью в Эстонии и контролирует воздушные границы республики, периодически поднимая в воздух истребители Typhoon. Британский контингент обновляется на ротационной основе, его присутствие носит постоянный характер. По этой причине англичане будут основной силой на предстоящих учениях в весенний период», — сказал Кошкин.

Он полагает, что политика Лондона в Эстонии направлена на обострение отношений с Москвой. По его словам, Великобритания действует в фарватере стратегического курса Вашингтона на усиление военно-политического и экономического давления на Россию.

«Великобритания — верный и последовательный союзник США. В Лондоне прекрасно понимают, что любые крупные военные акции вблизи границы РФ будут негативно восприняты Москвой, так как являются угрозой национальной безопасности. «Российская агрессия» для Великобритании — лишь повод для увеличения военного присутствия в Эстонии и отвлечения внимания общества от проблем, связанных с Brexit»,— добавил Кошкин.

Переговоры Таллина с Москвой

Наращивание британской группировки в Эстонии происходит в преддверии визита в Москву президента страны Керсти Кальюлайд. В российской столице она встретится с главой государства Владимиром Путиным. Это будет первая встреча лидеров двух государств с 2011 года. Визит эстонской гостьи запланирован на 18 апреля.

«Сама встреча является сигналом. Посмотрите, эстонские дипломаты и политики много говорят в мире о России, но на самом деле сложно понять, почему при этом они не разговаривают с Россией. Зная, что у нас довольно мало точек соприкосновения, само по себе важно провести эту встречу», — заявила Кальюлайд в интервью телеканалу ETV+.

По словам президента Эстонии, она намерена обсудить с Путиным двусторонние отношения, приграничное сотрудничество, ситуацию на Украине и в Грузии. В свою очередь? пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства собирается развеять «страхи Эстонии по поводу безопасности».

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд

Reuters

© Ints Kalnins

«Ожидаем конкретных результатов, конкретного разговора, что называется, о наболевшем. Это в полной мере отвечало бы желаниям населения и Эстонии. Это я знаю по своим контактам и с простыми людьми, которые хотели бы восстановления добрососедских и взаимовыгодных отношений», — сообщил посол РФ в Эстонии Александр Петров в ходе видеомоста Москва — Таллин, состоявшегося 12 апреля.

Доцент кафедры международных отношений и внешней политики МГИМО (У) МИД РФ Олег Александров считает, что учения «Весенний шторм» в восточной части страны не способствуют способствуют созданию благоприятного фона для визита Кальюлайд в Москву.

«Учения НАТО в Эстонии носят плановый характер, но любая военная активность НАТО вблизи границ РФ вызывает справедливую обеспокоенность в Москве», — предположил Александров.