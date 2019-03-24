«Мифотворчество в угоду русофобии»: почему страны Балтии требуют от РФ компенсации за «советскую оккупацию»
- РИА Новости
- © Сергей Мелконов
Министры юстиции Прибалтийских стран сообщили, что продолжат добиваться от России компенсации за «советскую оккупацию». Об этом главы ведомств Латвии, Литвы и Эстонии Янис Борданс, Эльвинас Янкявичюс и Урмас Рейнсалу заявили на прошедшей в Риге международной конференции, посвящённой возмещению ущерба со стороны России.
«Все страны Балтии многое сделали для изучения, подсчёта и оценки материального и морального вреда оккупации. Исследователи и эксперты проявили активность, и этот вопрос остаётся приоритетным в политической повестке дня. Однако в интересах правосудия нам предстоит проделать большую работу», — цитирует Янкявичюса пресс-служба МИД Литвы.
В ходе конференции делегации Прибалтийских республик представили расчёты суммы «ущерба», нанесённого «советской оккупацией». Также было определено направление дальнейших исследований в этой области. Литовское ведомство отмечает, что подсчёт потерь выполнялся «в соответствии с научно обоснованной методологией».
«Нужно постараться добиться исторической справедливости и ответственности правопреемницы СССР за причинённый ущерб. К тому же важно понять, что наша история, наши страдания, наша память и наше стремление к справедливости — это не только исторические и правовые вопросы. Это вопросы европейского и глобального уровня», — добавил Янкявичюс.
- Министры юстиции Латвии, Литвы, Эстонии Янис Борданс, Эльвинас Янкявичюс и Урмас Рейнсалу
- © Министерство юстиции Литвы
Как сообщает ТАСС, латвийский министр юстиции Борданс призвал коллег продолжить добиваться от Москвы выплаты компенсации не только за материальный, но и за «морально-этический» ущерб. В свою очередь, его эстонский коллега Рейнсалу выступил за возмещение «ущерба», якобы причинённого окружающей среде, культуре и другим сферам.
«В правах никто не ущемлял»
Представители Прибалтийских стран регулярно проводят встречи для обсуждения «ущерба», якобы нанесённого им в период пребывания в составе СССР.
Предыдущая встреча министров юстиции стран Балтии прошла в августе 2018 года. Рейнсалу и занимавший тогда пост главы латвийского ведомства Дзинтарс Расначс заявили о намерении добиваться от России выплаты компенсации в рамках механизмов ООН.
Между тем прибалтийские власти ещё не завершили подсчёт суммы «ущерба». В 2015 году главы Минюста трёх республик указали в совместной декларации, что «советская оккупация» обошлась региону в €300 млрд. В апреле 2016 года специальная госкомиссия Латвии по подсчёту ущерба оценила потери экономики страны в €185 млрд.
Претензии к Москве Рига, Таллин и Вильнюс обосновывают якобы «насильственным» характером присоединения к Советскому государству в 1939—1940 годах. Период до распада СССР на законодательном уровне в Латвии и Литве признан «оккупацией».
В качестве ещё одного «основания» для выплаты компенсации страны Балтии называют документы международных организаций, в частности Совета Европы. Так, 25 января 2006 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию №1481 «О необходимости осуждения международным сообществом преступлений тоталитарных коммунистических режимов».
Однако власти Литвы, Латвии и Эстонии не принимают во внимание множество исторических фактов, которые противоречат их официальной версии о «советской оккупации». В частности, в 1939 году прибалтийские правительства подписали соглашения с Москвой об обороне в случае агрессии нацистской Германии.
Также Рига, Таллин и Вильнюс не учитывают освободительную миссию Красной армии во время Великой Отечественной войны: в 1944—1945 годах советские войска разгромили силы местных коллаборационистов. Без внимания остаются и инвестиции СССР в восстановление и развитие послевоенной экономики Прибалтийского региона.
Напомним, в период пребывания в составе Советского Союза Литва, Латвия и Эстония считались одними из самых благополучных социалистических республик. В этих странах были построены крупные порты, разветвлённая сеть дорог, нефтепроводов и множество промышленных предприятий.
- Центр Риги в начале 1980-х годов
- РИА Новости
- © Ян Тихонов
В Прибалтике, в отличие от других регионов СССР, определённая доля аграрной продукции производилась частными хозяйствами, а не колхозами. Литва, Латвия и Эстония не испытывали острого дефицита товаров широкого потребления. Помимо этого, уровень оплаты труда в регионе был выше, чем в среднем по Советскому Союзу.
Заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский отметил в беседе с RT, что Прибалтика была наиболее развитым регионом СССР. Республики зарабатывали за счёт эксплуатации транспортной инфраструктуры и развития высокотехнологичных предприятий.
«Разговоры об ущербе от «советской оккупации» — это не более чем мифотворчество в угоду русофобии и новому видению исторического прошлого. В Советском Союзе латышей, эстонцев и литовцев в правах никто не ущемлял. Эти народы делали что хотели. У них были свои партийные начальники, возможность развивать науку, образование и национальную культуру», — подчеркнул эксперт.
«Беспроигрышная политическая акция»
Российские власти неоднократно заявляли, что не признают претензий Прибалтийских стран о выплате компенсаций.
Так, в декабре 2015 года председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв сообщил, что этот вопрос является предметом политических манипуляций и «инструментом реализации внешнеполитических задач».
«Думаю, что любой человек, который жил в то время, согласится с тем, что три балтийские республики в составе Советского Союза всегда развивались преимущественным образом, туда вкладывали ресурсы, туда направлялись кадры. Три балтийские республики в составе СССР, безусловно, были реципиентом, а не донором, они извлекали очевидное преимущество от нахождения в составе мощного Советского государства», — приводит ТАСС слова Косачёва.
- globallookpress.com
- © Beata Zawrzel
22 августа 2018 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не согласен с термином «советская оккупация», а также с тем, что «может заходить речь о каких-то компенсациях». По его словам, странам Балтии не стоит забывать про вклад СССР в социально-экономическое развитие республик.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова также считает абсурдными претензии Министерств юстиции Литвы, Латвии и Эстонии. Она подчеркнула во время брифинга 23 августа 2018 года, что позиция Москвы по этому вопросу не изменилась: требования стран Балтии не имеют под собой правовых и исторических оснований.
«Всё это вполне вписывается в общий курс на осложнение двусторонних отношений, который Рига и Таллин проводят в последние годы. Вызывает лишь сожаление, что делается это в угоду узкополитическим интересам и вопреки здравому смыслу», — отметила Захарова.
Между тем эксперты убеждены, что Прибалтийские страны ни при каких условиях не получат компенсацию за «советскую оккупацию». По словам Вардомского, Литва, Латвия и Эстония могут потребовать от России выплаты денежных средств только в судебном порядке, однако для этого отсутствуют какие-либо правовые основания.
«Как правило, компенсацию выплачивает государство, проигравшее войну. Если говорить серьёзно, то надеяться властям Прибалтийских стран не на что. Денег они не получат, но акция с политической точки зрения беспроигрышная. В сознание граждан вкладывают мысль, что при Союзе они жили хуже. Это помогает властям оправдываться за безработицу и отток трудоспособного населения на Запад», — отметил эксперт.
Как заявил в беседе с RT доцент философского факультета МГУ Борис Межуев, правительства стран Балтии осознают, что у них нет шансов получить денежные выплаты от России. Эксперт полагает, что подсчёт ущерба от «советской оккупации» не прекращается, поскольку это позволяет поддерживать антироссийский информационный фон.
«Россия официально никогда не согласится с нелепыми претензиями стран Балтии. Это противоречит историческим реалиям и здравому смыслу. Однако властям Литвы, Латвии и Эстонии очень выгодны бесконечные разговоры об «оккупации» и о необходимости борьбы за выплату компенсаций. Но я сомневаюсь, что на жителей Прибалтики действует этот дешёвый антироссийский пиар», — резюмировал Межуев.
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