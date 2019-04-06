Песков назвал цель встречи Путина с президентом Эстонии
- Reuters
«Россия неоднократно подчёркивала, что с нашей стороны нет никаких угроз для соседей. Цель встречи — поближе познакомиться друг с другом и обсудить актуальные вопросы», — пояснил он, добавив, что Путин в ходе встречи с Кальюлайд также попытается «развеять страхи Таллина по поводу безопасности».
Кроме того, Песков уточнил, что у сторон выработался «большой дефицит» общения на высшем уровне, отметив при этом, что от предстоящих переговоров не стоит ожидать «конкретных решений».
Последняя встреча президентов России и Эстонии состоялась в 2011 году.
Ранее бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал Кальюлайд обсудить с Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
Ожидается, что визит президента Эстонии в российскую столицу состоится 18 апреля.