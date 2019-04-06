Песков назвал цель встречи Путина с президентом Эстонии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете Postimees рассказал об одной из целей встречи российского лидера Владимира Путина с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.
Песков назвал цель встречи Путина с президентом Эстонии
  • Reuters

«Россия неоднократно подчёркивала, что с нашей стороны нет никаких угроз для соседей. Цель встречи — поближе познакомиться друг с другом и обсудить актуальные вопросы», — пояснил он, добавив, что Путин в ходе встречи с Кальюлайд также попытается «развеять страхи Таллина по поводу безопасности».

Кроме того, Песков уточнил, что у сторон выработался «большой дефицит» общения на высшем уровне, отметив при этом, что от предстоящих переговоров не стоит ожидать «конкретных решений».

Последняя встреча президентов России и Эстонии состоялась в 2011 году.

Ранее бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал Кальюлайд обсудить с Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.

Ожидается, что визит президента Эстонии в российскую столицу состоится 18 апреля.

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