В Эстонию прибыли британские вертолёты из-за «вероятной агрессии России»

Великобритания направила в Эстонию пять вертолётов Apache в качестве средства сдерживания «очень вероятной агрессии» со стороны России. Они будут размещены там на протяжении трёх месяцев.

Об этом сообщает Sky News.

Как заявил глава британского Минобороны Гэвин Уильямсон, размещение вертолётов в Эстонии «жизненно важно».

«Угроза России, которую мы наблюдаем, очень вероятна. Это одна из причин, почему мы развёртываем пять ударных вертолётов Apache. Мы постоянно адаптируемся к меняющейся ситуации», — сказал он.

Ранее ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер в эфире выпуска новостей заявил, что Вооружённые силы России «вошли» в Эстонию. Позднее он сказал, что «это неправда», а «просто образ», но «вполне реалистичный».

При этом в НАТО заявляли об отсутствии агрессии России против стран Балтии. Руководитель военного комитета генерал Петр Павел подчеркнул, что Североатлантический альянс «не видит открытой агрессии в отношении прибалтийских стран».