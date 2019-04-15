В Эстонию прибыли британские вертолёты из-за «вероятной агрессии России»

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Великобритания направила в Эстонию пять вертолётов Apache в качестве средства сдерживания «очень вероятной агрессии» со стороны России. Они  будут размещены там на протяжении трёх месяцев.
В Эстонию прибыли британские вертолёты из-за «вероятной агрессии России»
  • Reuters

Об этом сообщает Sky News.

Как заявил глава британского Минобороны Гэвин Уильямсон, размещение вертолётов в Эстонии «жизненно важно».

«Угроза России, которую мы наблюдаем, очень вероятна. Это одна из причин, почему мы развёртываем пять ударных вертолётов Apache. Мы постоянно адаптируемся к меняющейся ситуации», — сказал он.

Ранее ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер в эфире выпуска новостей заявил, что Вооружённые силы России «вошли» в Эстонию. Позднее он сказал, что «это неправда», а «просто образ», но «вполне реалистичный».

При этом в НАТО заявляли об отсутствии агрессии России против стран Балтии. Руководитель военного комитета генерал Петр Павел подчеркнул, что Североатлантический альянс «не видит открытой агрессии в отношении прибалтийских стран».

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