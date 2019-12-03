«Время неопределённости»: чего ожидать от саммита НАТО в Лондоне

В столице Великобритании 3 декабря открывается двухдневный саммит НАТО. На повестке дня — противодействие «угрозам» со стороны России и Китая, контроль над вооружениями, борьба с терроризмом и ситуация на Украине. Аналитики отмечают, что за 70 лет существования военного блока среди его участников накопилось немало противоречий, которые обострились в последние годы. По мнению политологов, членам альянса крайне сложно договориться даже по стратегическим вопросам, а позиции ряда стран порой диаметрально противоположны. Эксперты считают, что сейчас НАТО пытается реанимировать собственную значимость, и не в последнюю очередь за счёт России, пытаясь представить её как врага.

Во вторник, 3 декабря, в Лондоне открывается двухдневный саммит НАТО. Встреча глав государств и правительств стран — участниц Североатлантического альянса пройдёт в год 70-летия военного блока. Вечером 3 декабря гостей британской столицы ожидает торжественный приём в Букингемском дворце.

Вызовы и угрозы

Как отметил накануне саммита генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, на переговорах в Лондоне лидеры альянса должны признать космос новой оперативной сферой — наравне с сушей, морем, воздухом и киберпространством. Ранее к такому решению пришли министры иностранных дел стран — членов организации.

По словам Столтенберга, на повестку встречи будет также вынесено обсуждение миссии в Афганистане в контексте переговоров между США и движением «Талибан»*, повышение боеготовности сил альянса, борьба с терроризмом, ситуация на Украине и реализация Минских соглашений. Также генсек сообщил, что будут обсуждаться отношения блока с Россией и Китаем и будущее системы контроля над вооружениями.

Как сообщают американские СМИ со ссылкой на представителей администрации Трампа, в центре внимания на лондонском саммите будет противостояние Москве и Пекину.

«Остаются актуальными вызовы, с которыми НАТО следует как-то справляться; прежде всего это Китай, — заявил неназванный представитель Белого дома, слова которого приводит CNBC. — Россия систематически пренебрегает суверенитетом и территориальной целостностью своих соседей. На саммите лидеров это непременно обсудят».

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О России как об одной из главных угроз для НАТО в интервью France 24 говорил накануне саммита и Йенс Столтенберг, помимо прочего обвинивший Москву в нарушении ДРСМД.

По словам представителей американской администрации, США также вынесут на повестку дня обсуждение технологий связи 5G. Соединённые Штаты выступают против сотрудничества европейских стран с продвигающими эту технологию китайскими компаниями, опасаясь шпионажа. Однако в октябре немецкие власти отказались блокировать выход китайской компании Huawei на рынок высокоскоростной связи. При этом министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, говоря о китайских системах 5G, заявил, что Вашингтон сам предписывает американским компаниям собирать данные. Кроме того, министр напомнил, что Агентство по национальной безопасности (АНБ) уже было уличено в прослушке на территории ФРГ. В ответ на заявления немецкого министра посол США в Германии обвинил его в «неуважении» к Вашингтону.

При этом мнение о России как об угрозе для НАТО в преддверии саммита оспорил президент Франции Эммануэль Макрон. В ходе встречи с Йенсом Столтенбергом 28 ноября он заявил, что не считает ни Москву, ни Пекин «врагом» и нацелен на то, чтобы создать новую архитектуру доверия и безопасности в Европе.

Эммануэль Макрон

Reuters

© Bertrand Guay/Pool

Финансовый аспект



Накануне встречи в Лондоне генсек НАТО Йенс Столтенберг отчитался о росте затрат на оборону стран — участниц альянса. По его словам, в текущем году страны Европы и Канада в целом увеличили свои военные расходы на 4,6%. Также Столтенберг сообщил, что в обозначенном периоде девять членов блока — США, Великобритания, Греция, Польша, Литва, Латвия, Болгария, Румыния и Эстония — выполнили план по расходам на оборону, выделив на эти цели не менее 2% ВВП. В 2014 году такого показателя достигали лишь американцы, британцы и греки.

При этом Германия и Франция по-прежнему тратят меньше установленной альянсом планки.

По словам генсека НАТО, на лондонском саммите будет также обсуждаться вопрос «более справедливого распределения бремени в вопросе вложений» в оборону.

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Стоит напомнить, что на днях Столтенберг отмечал, что США отныне сократят взносы в бюджет НАТО с 22% до 16%. Напомним, Дональд Трамп, при котором оборонный бюджет достиг рекордных показателей, регулярно упрекает партнёров по блоку в том, что основной груз расходов лежит на США.

Однако, как отмечают эксперты, в ЕС справедливо полагают, что Вашингтон за счёт европейских заказов стремится загрузить собственный военно-промышленный комплекс.

Так, 1 декабря министр бороны Франции Флоранс Парли заявила, что США не должны навязывать странам альянса своё вооружение под предлогом евро-атлантической солидарности.

Эксперты полагают, что такая риторика может быть связана в том числе и с тем, что укрепление военной составляющей НАТО на границах с Россией лишь усиливает напряжённость в регионе, что не в интересах европейских стран.

«Милитаризация, которая идёт в странах — членах альянса, никоим образом не укрепляет систему европейской безопасности, о которой на словах так пекутся натовские чиновники», — отметил в беседе с RT эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков.

«Договориться крайне сложно»

Аналитики напоминают, что политикой США с точки зрения навязывания партнёрам вооружений собственного производства недовольны не только французы. Спор Вашингтона и Анкары вокруг приобретения Турцией российских ЗРК С-400 не разрешился даже после визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Соединённые Штаты. Американские законодатели угрожают Турции санкциями, а Эрдоган призывает турецких граждан и предпринимателей отказаться от доллара.

Российские С-400 в Турции

Reuters

© Turkish Military/Turkish Defence Ministry

При этом многие страны Европы ввели эмбарго на поставку Турции оружия в связи с операцией «Источник мира», которую она провела в Сирии. Накануне саммита обострились и турецко-греческие отношения. Как сообщает Associated Press, в минувшее воскресенье премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что намерен просить помощи у альянса в споре с Турцией.

Ранее греческий МИД назвал турецкого лидера главным «нарушителем международного права в регионе». Причиной стали заявления Эрдогана о том, что Турция продолжит вести геологоразведку в богатой углеводородами исключительной экономической зоне Кипра. Также греческий МИД называет незаконным меморандум о взаимопонимании по морским зонам, который на неделе подписали Эрдоган и глава ливийского правительства национального согласия Фаиз Сарадж.

Нельзя не отметить также, что опубликованное 7 ноября интервью Эммануэля Макрона журналу Economist, в котором он заявил о «смерти мозга» Североатлантического альянса, произвело эффект разорвавшейся бомбы.

«В какой-то момент нам придётся пересмотреть целесообразность существования НАТО», — заявил французский президент.

Своё несогласие с позицией французского лидера выразила канцлер Германии Ангела Меркель, а госсекретарь США Майк Помпео высказался в примирительном ключе, заявив, что отношения внутри альянса никогда не были идеальными.

Президент Турции был более критичен к заявлению своего формального союзника, предложив самому Макрону «проверить» мозг. Кроме того, Эрдоган не преминул воспользоваться ситуацией, чтобы заявить, что у французских войск нет права находиться в Сирии.

«На декларативном уровне натовские чиновники заявляют, что блок достиг невероятного прогресса, что это успешный альянс, который продержался 70 лет. Однако развитие ситуации вокруг этого саммита показывает, что у НАТО наметились очень серьёзные проблемы», — отметил Сергей Ермаков.

Он напомнил, что документ, определяющий стоящие перед НАТО цели и задачи, — «стратегическая концепция» — не обновлялся с 2010 года.

«Это говорит о том, что по стратегическим вопросам участникам альянса договориться крайне сложно. Позиции ряда стран в отношении того, что они считают реальными угрозами, противоречат друг другу», — констатировал собеседник RT.

На планах лидеров относительно саммита в Лондоне сказываются и внутриполитические проблемы. С одной стороны, британский премьер Борис Джонсон должен встретиться с Дональдом Трампом. С другой, как сообщает Financial Times со ссылкой на окружение главы правительства Соединённого Королевства, британцы не планируют проводить никаких совместных пресс-конференций с американским лидером, опасаясь, что это может негативно отразиться на имидже премьера накануне запланированных на 12 декабря досрочных выборов.

В то же время самого Трампа весьма возмутило то, что демократы в конгрессе назначили слушания в рамках процедуры его импичмента на время проведения саммита.

Heading to Europe to represent our Country and fight hard for the American People while the Do Nothing Democrats purposely scheduled an Impeachment Hoax hearing on the same date as NATO. Not nice! pic.twitter.com/LCXYhoOWF6 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 декабря 2019 г.

Восточный рубеж

Эксперт РИСИ Сергей Ермаков в разговоре с RT отметил, что не ожидает каких-либо радикально новых заявлений на саммите НАТО. При этом, по его мнению, разменной картой, скорее всего, станут обязательства в отношении стран Восточной Европы.

«И Франция, и Германия, и Турция, и каждая из стран-участниц будет пытаться защитить свои национальные интересы, торгуясь с Вашингтоном на предмет поддержки Польши и Прибалтики», — полагает аналитик.

Ранее СМИ сообщали, что Турция заблокировала планы НАТО по защите Прибалтики и Польши «в случае нападения России» до тех пор, пока страны альянса не признают формирования сирийских курдов террористами.

Солдаты армии США на учениях в Латвии

Reuters

© Ints Kalnins

Комментируя эту информацию, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что, по мнению Анкары, в чём нуждаются страны Балтии, нужно дать и им.

«Прошли те времена, когда НАТО могло проводить успешные операции, как в Югославии или в Ливии. Наступило время неопределённости», — заявил в беседе с RT военный эксперт Иван Коновалов.

«Теперь перед блоком встал вопрос, зачем он существует, если былого могущества уже нет. Однако идёт попытка реанимировать значимость НАТО. И делается это за счёт России и на её границах, когда из Москвы искусственно создают врага», — добавил Коновалов.

В следующем году НАТО планирует провести крупнейшие за 25 лет учения по переброске войск на Европейский континент. В рамках манёвров Defender Europe 2020 («Защитник Европы — 2020») планируется в сжатые сроки переправить 20 тыс. военных вместе с техникой через Атлантику, в том числе в страны Прибалтики, к российским границам.

Однако, по мнению Сергея Ермакова, в текущих реалиях Россия успешно выдерживает силовое давление НАТО.

«Мы адекватно оцениваем ситуацию, не ввязываясь ни в какие гонки вооружений, сохраняя шанс на то, чтобы поддерживать стабильность, а не переходить к конфронтации. Мы действуем по всем фронтам, в том числе в военной, в дипломатической, в политической и в информационной сферах», — отметил эксперт.

С точки зрения Ивана Коновалова, лучший ответ на агрессивные планы НАТО — проводящееся в последние годы планомерное укрепление российских вооружённых сил.

«Все необходимые меры по противостоянию угрозы с Запада принимаются», — резюмировал политолог.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.