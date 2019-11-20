НАТО признало космос новой оперативной сферой альянса, об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

«Мы пришли к соглашению, что космос должен быть новой оперативной сферой альянса наряду с воздушным пространством, землёй, морскими территориями и киберсферой», — сказал он во время выступления перед журналистами.

По словам главы альянса, космос стал частью повседневной жизни на земле, он может использоваться «как для мирных целей, так и для агрессии».

Ранее стало известно, что НАТО планирует 20 ноября признать космос новой оперативной сферой альянса, однако не собирается размещать там оружие.

Военно-космическая концепция альянса была утверждена в конце июня.