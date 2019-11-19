НАТО планирует признать космос новой оперативной сферой альянса

НАТО планирует 20 ноября признать космос новой оперативной сферой альянса, однако не собирается размещать там оружие. Об этом журналистам заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Завтра мы сделаем ещё один важный шаг. Я ожидаю, что министры согласятся признать космос в качестве оперативной сферы наряду с воздухом, сушей, морем», — сказал он.

Он подчеркнул, что при этом альянс не станет «разворачивать оружие в космосе».

Позднее он указал, что космос имеет большое значение для гражданских обществ и для любых военных операций.

В конце июня в НАТО сообщили об утверждении военно-космической концепции альянса.