НАТО планирует признать космос новой оперативной сферой альянса
- РИА Новости
«Завтра мы сделаем ещё один важный шаг. Я ожидаю, что министры согласятся признать космос в качестве оперативной сферы наряду с воздухом, сушей, морем», — сказал он.
Он подчеркнул, что при этом альянс не станет «разворачивать оружие в космосе».
Позднее он указал, что космос имеет большое значение для гражданских обществ и для любых военных операций.
В конце июня в НАТО сообщили об утверждении военно-космической концепции альянса.