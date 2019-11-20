«Европейскому блоку не заменить трансатлантический»: генсек НАТО заявил о неспособности ЕС защитить себя

Евросоюзу необходимо быть вместе с НАТО, так как он неспособен сам себя защитить, заявил генсекретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью El Pais. По мнению экспертов, подобные высказывания связаны с тем, что в Европе в последнее время всё громче заявляют о своей позиции сторонники большей самостоятельности ЕС. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон уверен в недееспособности НАТО. В то же время Столтенберг высказался ещё и о том, что Североатлантическому альянсу следует налаживать политический диалог с Россией, правда, не отказываясь при этом от политики сдерживания. Как считают аналитики, в таком контексте эти слова генсекретаря альянса остаются не более чем риторикой.

Евросоюз не может самостоятельно защитить себя, поэтому ему необходимо оставаться в альянсе с другими странами, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы живём в мире, в котором мы должны быть вместе. Реальность такова, что существует так много вызовов, так много угроз, так много неопределённости, что лучший способ защитить страну — это быть с другими странами», — отметил Столтенберг в интервью испанскому изданию El Pais.

Он добавил, что ЕС не сможет заменить Североатлантический альянс. По мнению генсекретаря, если Европа выберет самостоятельный путь, то это неизбежно приведёт её к краху.

«Пока любой потенциальный противник знает, что нападение на союзника спровоцирует ответ всего альянса, нападений не будет... Любая попытка отдалить Европу от Северной Америки не только ослабит НАТО, но и разделит Европу», — заявил Столтенберг.

Учения НАТО в Польше в июне 2019 года.

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© Christian Spicker, via www.imago

Опрошенные RT эксперты отмечают, что если рассматривать вопрос сотрудничества ЕС и НАТО с технической точки зрения, то слова Столтенберга о бессилии Брюсселя верны.

Так, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин отметил, что значительная часть вооружений, которая используется в конфликтах в Евразии, например в Ираке, Сирии, Афганистане, — это на 70% американские вооружения. По его словам, это закономерно, ведь создание «единой Европы» изначально «не носило военной функции».

«Евросоюз как экономическое и политическое образование только идёт в военно-политическом направлении. Поэтому он (Столтенберг. — RT) прав: без США Евросоюз сам по себе в военном отношении представляет собой такую малозначительную силу», — подчеркнул Подберёзкин в беседе с RT.

Европа против

Интересно, что в самом ЕС немного по-другому смотрят на вопрос сотрудничества Брюсселя и альянса, отмечая, что сам блок и его работа нуждаются в преобразовании. В частности, глава МИД Германии Хайко Маас считает, что следует «адаптировать альянс к нынешним вызовам и чаще брать политику безопасности под европейскую ответственность».

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Депутат бундестага от партии «Союз 90/Зелёные» Юрген Триттин, в свою очередь, уверен, что Маас «приукрашивает» ситуацию, на самом же деле «НАТО переживает экзистенциальный кризис», «теряет свою целостность» и уже стало «лишь тенью самого себя». Ещё более радикально эту же мысль выразил президент Франции Эммануэль Макрон, констатировав «смерть мозга» альянса.

Отвечая на вопрос El Pais о позиции Макрона по этому вопросу, Йенс Столтенберг заявил, что намерен подискутировать с ним в ближайшее время.

«На следующей неделе я поеду в Париж и планирую обсудить этот вопрос с президентом Макроном. Сегодня я могу сказать, что НАТО сильно, оперативно и жизненно важно для нашей безопасности. Европейский блок не может заменить трансатлантический блок. ЕС важен, но не может защитить Европу», — подчеркнул Столтенберг.

По оценке старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, заявление Столтенберга было сделано как бы в ответ на появившуюся в Европе идею о самостоятельности. Эксперт отмечает, что «противостояние между европеистами и евроатлантистами становится всё более очевидным».

«Европеисты не отрицают партнёрство с США, но считают, что оно должно быть равноправным и каждая страна должна самостоятельно обеспечивать свои интересы, где-то в чём-то координируясь. Евроатлантисты же считают, что должно сохраняться лидерство США в партнёрстве с Европой», — пояснил Оленченко в беседе с RT.

По его словам, в этом вопросе существует два основных аспекта — военный и финансовый. Говоря о чисто военной стороне, эксперт отметил, что Европа действительно не подготовлена защищать свои интересы самостоятельно. Ведь инициатива по созданию единой европейской армии пока так и не превратилась в нечто большее, чем идея.

На пути к военной самостоятельности ЕС существует много препятствий, и не последним из них является вопрос финансирования, подчёркивает Оленченко.

«Поскольку США настояли на определённом нормативе взносов в НАТО, европейцам приходится платить дважды. Они направляют свои финансы на развитие ЕС, плюс платят «дань» Соединённым Штатам в виде обязательных взносов в Североатлантический альянс, с этой точки зрения, европейцам было бы более выгодно, если бы сами регулировали свои финансы и сами бы определяли оборонительные аспекты своей политики», — пояснил аналитик.

Идея создания европейской армии озвучивается уже давно. Например, ещё год назад об этом в очередной раз заговорил всё тот же Эммануэль Макрон. Он отметил, что США, выходя из военных договоров, в первую очередь ставят под угрозу безопасность Европы, поэтому Брюссель должен сам себя защищать и не зависеть в этом вопросе ни от кого.

Владимир Оленченко считает, что будущее Европы зависит от текущих лидеров. И у евроатлантистов, и у европеистов есть свои последователи. Так, глава Евросовета Дональд Туск всегда выступал за поддержание союза США, а Жан-Клод Юнкер, который недавно ушёл с поста главы ЕК, всегда отстаивал независимость Европы, напомнил эксперт.

Сотрудничество с Россией

В интервью El Pais Столтенберг от единства блока перешёл и к вопросу взаимодействия НАТО и России. По его мнению, альянсу необходимо сотрудничать с Москвой.

«Нам нужно сдерживание, оборона и диалог. И нет противоречия между тем, чтобы быть сильным и твердым и предлагать диалог... Наоборот, пока мы тверды и едины, мы можем начинать политический диалог с Россией. Я твердо верю, что мы должны стремиться к улучшению отношений с Москвой; но мы не можем жертвовать нашими принципами или нашей безопасностью», — отметил он.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг/ Президент России Владимир Путин

© Reuters / РИА Новости

В Госдуме назвали слова Столтенберга о сотрудничестве РФ и НАТО «грамотным и взвешенным заявлением». В то же время первый зампред думского комитета по обороне Александр Шерин отметил, что это всё-таки лишь слова и никаких реальных шагов со стороны альянса ожидать не стоит.

«Это заявление ничего общего с конкретными действиями НАТО иметь не будет в перспективе и не имеет. Это не что иное, как просто заявление», — пояснил RT Шерин.

По его мнению, НАТО необходимо считаться с основными мировыми силами, такими, как Россия, Китай, Индия, поэтому Столтенберг и делает подобные заявления.

При этом ранее в НАТО не раз заявляли о так называемой «российской угрозе», отмечая необходимость усилить вооружение и увеличить группировку войск вблизи российских границ. Кроме того, объединённые войска США и Европы не раз отрабатывали на учениях сценарий реагирования на «российскую агрессию», что свидетельствует о том, что слова НАТО расходятся с делом, отмечает политолог Юрий Светов.

«Согласие на то, что в странах НАТО размещаются войска — можно говорить про Польшу, строятся базы в Румынии, Болгария вдруг тоже к этому процессу присоединяется, проходит обсуждение сценариев, как будут «захватывать» Калининград. Все эти разговоры и риторика заставляют сомневаться в искренности слов господина Столтенберга», — рассказал Светов в беседе с RT.

Он также напомнил, что накануне Столтенберг говорил о наращивании бюджета альянса, и отдельным аргументом в пользу этого он назвал прекращение Договора РСМД. Таким образом, слова о сотрудничестве с Россией обесцениваются на фоне предыдущих заявлений генсекретаря, считает эксперт.

«Это чистой воды риторика», — заключил Светов.