В НАТО связали распад ДРСМД с увеличением расходов на оборону

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что прекращение Договора РСМД может рассматриваться как аргумент для роста расходов на оборону.
В НАТО связали распад ДРСМД с увеличением расходов на оборону
  • Reuters

«При всём прочем прекращение ДРСМД — один из аргументов для увеличения расходов на оборону, потому что больше российских ракет в Европе, способных нести ядерное оружие, способных за минуты достичь европейских городов. Это лишь добавляет неопределённости и непредсказуемости, с которыми союзники сталкиваются», — приводит РИА Новости слова Столтенберга.

При этом он заявил, что НАТО не хочет новой гонки вооружений и новой холодной войны.

Также Столтенберг отметил, что министры обороны НАТО на встрече в Брюсселе не обсуждали возможность миротворческой операции альянса на севере Сирии.

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