НАТО не обсуждает проведение миротворческой операции в Сирии
- Reuters
«Не было никакого конкретного призыва к созданию миссии НАТО в Сирии. Был призыв к активным политическим действиям с целью найти решение. Немецкий министр обороны представила нам её предложения и идеи по этому поводу», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что НАТО поддерживает усилия ООН по поиску политического урегулирования кризиса.
Также Столтенберг заявил, что альянс констатирует прогресс в стабилизации ситуации на севере Сирии.