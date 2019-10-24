НАТО не обсуждает проведение миротворческой операции в Сирии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны НАТО на встрече в Брюсселе не обсуждали возможность миротворческой операции альянса на севере Сирии.

«Не было никакого конкретного призыва к созданию миссии НАТО в Сирии. Был призыв к активным политическим действиям с целью найти решение. Немецкий министр обороны представила нам её предложения и идеи по этому поводу», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что НАТО поддерживает усилия ООН по поиску политического урегулирования кризиса.

Также Столтенберг заявил, что альянс констатирует прогресс в стабилизации ситуации на севере Сирии.