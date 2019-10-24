НАТО констатирует прогресс в стабилизации ситуации на севере Сирии

Короткая ссылка
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс констатирует прогресс в стабилизации ситуации на севере Сирии.
НАТО констатирует прогресс в стабилизации ситуации на севере Сирии
  • Reuters

«Меня обнадёживает тот факт, что в последние дни мы видели значительное снижение насилия, боёв. На этой основе мы должны работать для устойчивого политического решения кризиса в Сирии», — приводит РИА Новости слова Столтенберга.

При этом он отметил, что «ситуация всё ещё хрупкая, но, по крайней мере, увидели некоторый прогресс».

Также он отметил, что НАТО не получало предложений о проведении миссии альянса на севере Сирии.

Ранее сообщалось, что министры обороны стран — членов НАТО намерены провести переговоры в Брюсселе 24 октября, в рамках которых будет обсуждаться военная операция Турции в Сирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить