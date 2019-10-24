НАТО констатирует прогресс в стабилизации ситуации на севере Сирии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс констатирует прогресс в стабилизации ситуации на севере Сирии.

«Меня обнадёживает тот факт, что в последние дни мы видели значительное снижение насилия, боёв. На этой основе мы должны работать для устойчивого политического решения кризиса в Сирии», — приводит РИА Новости слова Столтенберга.

При этом он отметил, что «ситуация всё ещё хрупкая, но, по крайней мере, увидели некоторый прогресс».

Также он отметил, что НАТО не получало предложений о проведении миссии альянса на севере Сирии.

Ранее сообщалось, что министры обороны стран — членов НАТО намерены провести переговоры в Брюсселе 24 октября, в рамках которых будет обсуждаться военная операция Турции в Сирии.