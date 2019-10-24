Министры обороны НАТО обсудят военную операцию Турции в САР

Короткая ссылка
Министры обороны стран-членов НАТО намерены провести переговоры в Брюсселе 24 октября, в рамках которых будет обсуждаться военная операция Турции в Сирии.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как указывает агентство, перед данными переговорами генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил журналистам, что министры, как ожидается, затронут также идею главы Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании международной зоны безопасности в Сирии на границе с Турцией.

Отмечается, что другими ключевыми вопросами встречи будут защита телекоммуникаций в мирное и военное время, а также дальнейшее повышение расходов на оборону и готовность сил альянса.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

22 октября в Сочи прошла встреча президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, которая длилась более шести часов. По словам российского лидера, по итогам встречи достигнуты судьбоносные решения, касающиеся Сирии.

Подробнее по теме — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить