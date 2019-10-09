Минобороны Турции объявило о начале наземной операции в Сирии

Министерство национальной обороны Турции объявило о начале наземной части военной операции «Родник мира» на северо-востоке Сирии.

Об этом сообщает Anadolu.

«Наши военные, а также Сирийская национальная армия в рамках операции «Родник мира» начали наземную операцию к востоку от Евфрата», — говорится в заявлении ведомства.

В среду, 9 октября, Анкара начала военную операцию на севере Сирии.

По словам главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, операция «устранит террористическую угрозу в отношении Турции».

Страны ЕС и США осудили начало операции.