Минобороны Турции объявило о начале наземной операции в Сирии

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Министерство национальной обороны Турции объявило о начале наземной части военной операции «Родник мира» на северо-востоке Сирии.
Минобороны Турции объявило о начале наземной операции в Сирии
  • Reuters
  • © North Press Agency

Об этом сообщает Anadolu.

«Наши военные, а также Сирийская национальная армия в рамках операции «Родник мира» начали наземную операцию к востоку от Евфрата», — говорится в заявлении ведомства.

В среду, 9 октября, Анкара начала военную операцию на севере Сирии.

По словам главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, операция «устранит террористическую угрозу в отношении Турции».

Страны ЕС и США осудили начало операции.

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