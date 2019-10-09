Минобороны Турции объявило о начале наземной операции в Сирии
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Об этом сообщает Anadolu.
«Наши военные, а также Сирийская национальная армия в рамках операции «Родник мира» начали наземную операцию к востоку от Евфрата», — говорится в заявлении ведомства.
В среду, 9 октября, Анкара начала военную операцию на севере Сирии.
По словам главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, операция «устранит террористическую угрозу в отношении Турции».
Страны ЕС и США осудили начало операции.