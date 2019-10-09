Трамп назвал плохой идеей операцию Турции в Сирии

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Президент США Дональд Трамп назвал плохой идеей решение Турции провести военную операцию на северо-востоке Сирии.
Трамп назвал плохой идеей операцию Турции в Сирии
  • Reuters

«Сегодня утром Турция, являющаяся членом НАТО, вторглась в Сирию. США не одобряют эту атаку и дали понять Турции, что эта операция — плохая идея», — говорится в тексте заявления Трампа.

При этом он отметил, что военных США в зоне турецкой операции в Сирии нет.

«Турция отныне несёт ответственность за то, чтобы все боевики «Исламского государства»*, находящиеся в плену, оставались в тюрьме и чтобы ИГ не возродилось никаким образом и ни в каком виде», — также говорится в заявлении.

9 октября Эрдоган объявил о начале операции Вооружённых сил Турции на территории Сирии.

По словам главы государства, операция «устранит террористическую угрозу в отношении Турции».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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