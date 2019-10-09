Турция начала операцию в Сирии

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RT
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции Вооружённых сил Турции на территории Сирии.
Турция начала операцию в Сирии
  • Reuters

Об этом информирует NTV.

Как отмечает агентство Anadolu, операция Турции в районах Сирии к востоку от реки Евфрат получила название «Родник мира».

Ранее в МИД Сирии осудили планы турецкой стороны начать военную операцию против курдских организаций на северо-востоке САР.

Иранский лидер Хасан Рухани призвал Анкару пересмотреть свою позицию относительно начала операции. 

Как заявили 9 октября в Кремле, по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с Эрдоганом.

Указывалось, что в свете планов Турции по проведению операции Путин призвал турецких партнёров «тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса».

При этом два лидера отметили важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, уважения её суверенитета.

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