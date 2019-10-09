Рухани призвал Турцию пересмотреть позицию по военной операции в Сирии

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Президент Ирана Хасан Рухани призвал турецкое руководство пересмотреть свою позицию относительно начала военной операции на северо-востоке Сирии, сообщает ТАСС.
Рухани призвал Турцию пересмотреть позицию по военной операции в Сирии
  • Reuters

«Мы призываем дружественную и братскую Турцию и её правительство проявить больше внимательности и сдержанности по этому вопросу и пересмотреть тот подход, который был выбран», — сказал Рухани, отметив, что выбранный Турцией путь не пойдёт региону на пользу.

По его словам, Турция имеет право решить вопрос, касающийся ситуации на её южных границах, однако «на этом пути нужно сделать правильный выбор».

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф выступил против проведения Турцией военной операции в Сирии.

5 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может начать военную операцию на севере Сирии в ближайшие дни.

Позднее Минобороны Турции сообщило о завершении подготовки к операции.

Великобритания и Италия выразили озабоченность из-за намерения Турции начать военную операцию на северо-востоке Сирии. 

Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в ходе которых министры уделили особое внимание ситуации в Сирии

Министерство обороны США заявило о «возможных дестабилизирующих последствиях действий для самой Турции» после проведения военной операции против курдских сил.

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