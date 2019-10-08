МИД Ирана выступил против проведения военной операции Турции в Сирии
- Reuters
Об этом сообщает новостное агентство Mehr со ссылкой на заявление МИД Ирана.
«Зариф выступил против военной операции (Турции в САР. — RT), призвав к уважению территориальной целостности и независимости Сирии», — говорится в сообщении.
В свою очередь, Чавушоглу заявил, что военная операция страны на северо-востоке Сирии является временной мерой.
Ранее Министерство обороны США заявило о «возможных дестабилизирующих последствиях действий для самой Турции» после проведения военной операции.
5 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может начать военную операцию на севере Сирии в ближайшие дни.
8 октября Минобороны Турции сообщило о завершении подготовки к операции.