МИД Ирана выступил против проведения военной операции Турции в Сирии

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МИД Ирана выступил против проведения Турцией военной операции в Сирии. Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу призвал Анкару соблюдать территориальную целостность САР.
МИД Ирана выступил против проведения военной операции Турции в Сирии
  • Reuters

Об этом сообщает новостное агентство Mehr со ссылкой на заявление МИД Ирана.

«Зариф выступил против военной операции (Турции в САР. — RT), призвав к уважению территориальной целостности и независимости Сирии», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Чавушоглу заявил, что военная операция страны на северо-востоке Сирии является временной мерой

Ранее Министерство обороны США заявило о «возможных дестабилизирующих последствиях действий для самой Турции» после проведения военной операции.

5 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может начать военную операцию на севере Сирии в ближайшие дни.

8 октября Минобороны Турции сообщило о завершении подготовки к операции.

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