В Турции заявили о завершении подготовки к операции в САР

Минобороны Турции на своей странице в Twitter сообщило, что подготовка к операции на севере Сирии завершена.

«Создание безопасной зоны и мирного коридора необходимо для обеспечения безопасности сирийцев, это будет способствовать стабильности и спокойствию нашего региона», — сообщили в военном ведомстве.

Bölgemizin istikrar ve huzuruna katkı sağlayarak Suriyelilerin güvenli bir yaşama kavuşabilmesi için Güvenli Bölge/Barış koridoru kurulması zaruridir. TSK, sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekât için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. pic.twitter.com/2tKfNUwnvf — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 7 октября 2019 г.

Отмечается, что Генштаб турецких ВС «никогда не допустит создания террористического коридора на границах» Турции.

«Подготовка к операции завершена», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что военная операция Анкары на северо-востоке Сирии является временной мерой.

В свою очередь американский президент Дональд Трамп сообщил, что предупредил Турцию о недопустимости нанесения ударов по американским военнослужащим или союзникам США в Сирии.