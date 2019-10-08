В Турции заявили о завершении подготовки к операции в САР

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Минобороны Турции на своей странице в Twitter сообщило, что подготовка к операции на севере Сирии завершена.

«Создание безопасной зоны и мирного коридора необходимо для обеспечения безопасности сирийцев, это будет способствовать стабильности и спокойствию нашего региона», — сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что Генштаб турецких ВС «никогда не допустит создания террористического коридора на границах» Турции.

«Подготовка к операции завершена», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что военная операция Анкары на северо-востоке Сирии является временной мерой

В свою очередь американский президент Дональд Трамп сообщил, что предупредил Турцию о недопустимости нанесения ударов по американским военнослужащим или союзникам США в Сирии.

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