Трамп предупредил Турцию о недопустимости удара по союзникам США в САР
«Мы присутствуем в Сирии много лет. Предполагалась, что это будет краткосрочная задача», — Заявил Трамп.
По его словам, в «небольшом секторе», где Анкара начала операцию, находились 50 военных США.
«Я не хочу, чтобы они были ранены или убиты, чтобы с ними что-то случилось. Я сказал президенту [Турции Тайипу] Эрдогану: «Не навредите кому-либо из наших людей или столкнетесь с большими проблемами», — добавил американский лидер.
Ранее СМИ сообщили, что турецкая авиация нанесла удар по базе курдских отрядов Сирийских демократических сил (SDF) в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии.
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что военная операция Анкары на северо-востоке Сирии является временной мерой.