Трамп предупредил Турцию о недопустимости удара по союзникам США в САР

Короткая ссылка
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что предупредил Турцию о недопустимости нанесения ударов по американским военнослужащим или союзникам США в Сирии, передаёт ТАСС.

«Мы присутствуем в Сирии много лет. Предполагалась, что это будет краткосрочная задача», — Заявил Трамп.

По его словам, в «небольшом секторе», где Анкара начала операцию, находились 50 военных США.

«Я не хочу, чтобы они были ранены или убиты, чтобы с ними что-то случилось. Я сказал президенту [Турции Тайипу] Эрдогану: «Не навредите кому-либо из наших людей или столкнетесь с большими проблемами», — добавил американский лидер.

Ранее СМИ сообщили, что турецкая авиация нанесла удар по базе курдских отрядов Сирийских демократических сил (SDF) в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что военная операция Анкары на северо-востоке Сирии является временной мерой

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить