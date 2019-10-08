Трамп предупредил Турцию о недопустимости удара по союзникам США в САР

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что предупредил Турцию о недопустимости нанесения ударов по американским военнослужащим или союзникам США в Сирии, передаёт ТАСС.

«Мы присутствуем в Сирии много лет. Предполагалась, что это будет краткосрочная задача», — Заявил Трамп.

По его словам, в «небольшом секторе», где Анкара начала операцию, находились 50 военных США.

«Я не хочу, чтобы они были ранены или убиты, чтобы с ними что-то случилось. Я сказал президенту [Турции Тайипу] Эрдогану: «Не навредите кому-либо из наших людей или столкнетесь с большими проблемами», — добавил американский лидер.

Ранее СМИ сообщили, что турецкая авиация нанесла удар по базе курдских отрядов Сирийских демократических сил (SDF) в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что военная операция Анкары на северо-востоке Сирии является временной мерой.